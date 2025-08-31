С 1 сентября вступают в силу новые условия покупки недвижимости. Как изменятся цены

Причём первичный рынок — ближе к +0,5% м/м: во II кв. 2025 рост по новостройкам замедлился до +0,7% за квартал (против +2,3% в I кв.), что сигнализирует о слабой ценовой тяге. «Сохраняется риск избыточного предложения, что сдерживает застройщиков; вторичный рынок — немного активнее (от +0,3 до +1,0% м/м, сильнее в миллионниках): после июльского снижения ключевой ставки фиксируется всплеск интереса и сделок на вторичном рынке; свежие мониторинги указывают на стагнацию/лёгкий рост в ряде крупных городов летом и усиление спроса в августе». — добавила она.