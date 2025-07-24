Цены на азербайджанскую нефть упали из-за загрязнения хлором

Об этом пишет Bloomberg. В настоящее время проводится оценка качества сырой нефти на всех участках инфраструктуры вдоль трубопровода Баку — Тбилиси — Джейхан, по которой сырье из Азербайджана поступает в Турцию для экспорта.
После сообщения BP итальянская компания Eni SpA заявила, что купила партию загрязненной нефти, и часть сырья уже поступила в переработку. «Нефть, уже поступившая в нашу систему, будет переработана с соблюдением всех мер, исключающих риски для окружающей среды, здоровья и безопасности», — заявил агентству представитель компании.
Проблемы уже начали сказываться на стоимости азербайджанской нефти, отмечает Bloomberg. По данным трейдеров, на этой неделе две партии Azeri Light были проданы по самой низкой цене с 2020 года.
Агентство напоминает, что органические хлориды, которые используются в качестве реагента при добыче высоковязкой нефти, уже оказывали серьезное влияние на рынок. В 2019 году загрязнение веществом затронуло российскую нефть, поступавшую по нефтепроводу «Дружба». Из-за хлора начался один из самых масштабный кризисов за всю историю экспортных поставок российской нефти.