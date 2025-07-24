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Цены на азербайджанскую нефть упали из-за загрязнения хлором

Британская BP заявила, что получила информацию о возможных проблемах с качеством некоторых партий нефти, поступающих из Азербайджана. В сырье нашли органические хлориды. Это химические вещества, которые могут повредить нефтеперерабатывающие заводы и оборудование, если присутствуют в сырье в значительных количествах.

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Источник: Reuters

Об этом пишет Bloomberg. В настоящее время проводится оценка качества сырой нефти на всех участках инфраструктуры вдоль трубопровода Баку — Тбилиси — Джейхан, по которой сырье из Азербайджана поступает в Турцию для экспорта.

После сообщения BP итальянская компания Eni SpA заявила, что купила партию загрязненной нефти, и часть сырья уже поступила в переработку. «Нефть, уже поступившая в нашу систему, будет переработана с соблюдением всех мер, исключающих риски для окружающей среды, здоровья и безопасности», — заявил агентству представитель компании.

Проблемы уже начали сказываться на стоимости азербайджанской нефти, отмечает Bloomberg. По данным трейдеров, на этой неделе две партии Azeri Light были проданы по самой низкой цене с 2020 года.

Агентство напоминает, что органические хлориды, которые используются в качестве реагента при добыче высоковязкой нефти, уже оказывали серьезное влияние на рынок. В 2019 году загрязнение веществом затронуло российскую нефть, поступавшую по нефтепроводу «Дружба». Из-за хлора начался один из самых масштабный кризисов за всю историю экспортных поставок российской нефти.

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