Цены на аренду жилья в двух столицах обновили исторический максимум

По итогам третьего квартала 2025 года аренда жилья в двух столицах обновила ценовой максимум. В Москве средняя стоимость съемного жилья за квартал выросла на 23%, до 115 тыс. руб. в месяц, а в Санкт-Петербурге — на 3%, до 57 тыс. руб. в месяц. Такие данные содержатся в исследовании аналитического центра «Дом.РФ» (есть в редакции).
В нестоличных городах, по данным «Дом.РФ», средние цены на аренду жилья в третьем квартале тоже выросли — на 7%, до 40 тыс. руб. «Но максимумов не обновили», — уточнили аналитики.
Как считали
Средняя стоимость аренды квартиры за месяц оценивается по актуальным объявлениям на сайте «Циан». Для Москвы и Санкт-Петербурга исключаются квартиры площадью свыше 100 кв. м.
Почему подорожала аренда жилья
Рост цен на аренду жилья эксперты объясняют сезонным повышением спроса, которое традиционно приходится на конец лета — начало осени. Среди факторов подорожания съемного жилья они назвали снижение нового предложения. Согласно исследованию, число доступных для аренды квартир снижается уже второй квартал подряд — по итогам третьего квартала показатель снизился на 6%, до 88 тыс. лотов.
«Тем не менее текущий уровень предложения стал самым высоким для конца третьего квартала за последние пять лет», — указали аналитики. В городах-миллионниках сокращение числа активных объявлений в третьем квартале составило 13%, в Москве — 8%. Исключением стал только Петербург, где предложение выросло в 1,8 раза за квартал.
«На фоне рекордно высокого за последние пять лет для третьего квартала объема предложения на рынке арендного жилья отмечается конкуренция как среди арендодателей, так и среди потенциальных арендаторов. Последние предпочитают качественное арендное жилье в домах не старше 2016 года постройки, в монолитных, монолитно-кирпичных или кирпичных домах», — отметила директор по развитию арендного жилья «Дом.РФ» Вероника Янушкевич.
По ее словам, средняя стоимость аренды в Москве в третьем квартале 2025 года по этим предложениям превысила на 5% аналогичный показатель по общей выборке актуальных объявлений и составила 120,3 тыс. руб. «Срок экспозиции качественных предложений составляет 21 день, что на 9% меньше медианного значения в целом по рынку», — добавила Вероника Янушкевич.
Осенью 2025 года минимальная ставка аренды жилья в Москве поставила новый рекорд. По данным «Инком-Недвижимости», к середине октября самую дешевую квартиру, пригодную для жилья, в cтарых границах Москвы можно арендовать за 44 тыс. руб. в месяц. Это максимальный показатель за 30 лет. При этом большинство бюджетных квартир сдается существенно дороже, отметили риелторы.