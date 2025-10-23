Цены на аренду жилья в двух столицах обновили исторический максимум

По итогам третьего квартала 2025 года аренда жилья в двух столицах обновила ценовой максимум. В Москве средняя стоимость съемного жилья за квартал выросла на 23%, до 115 тыс. руб. в месяц, а в Санкт-Петербурге — на 3%, до 57 тыс. руб. в месяц. Такие данные содержатся в исследовании аналитического центра «Дом.РФ» (есть в редакции).