Центробанк, Сбербанк и Газпромбанк включили в лицензию США по «Пакш-2»

Как говорится в генеральной лицензии минфина, из под санкций выведены операции, необходимые в рамках проекта «Пакш-2», с такими структурами: Газпромбанк, Внешэкономбанк, Открытие, Совкомбанк, ВТБ, Сбербанк, Альфабанк, Росбанк, Зенит, Центральный банк и Банк «Санкт-Петербург».
Национальный клиринговый центр также включен в генлицензию американского министерства.
Генеральная лицензия распространяется на дочерние структуры, говорится в документе.
«Любые организации, контролируемые прямо или косвенно, персонально или в совокупности, на 50% и более», — поясняет американское министерство.
Соединенные Штаты разрешили операции по проекту АЭС «Пакш 2» в Венгрии с участием ряда российских банков, сообщил американский минфин. Указания на временные ограничения по действию лицензии документ не содержит. Ранее власти США заявляли, что проект строительства атомной электростанции будет выведен из-под санкций до полного завершения.
АЭС «Пакш 2» с двумя энергоблоками ВВЭР-1200 поколения «III+» построят «под ключ». Гарантированный срок эксплуатации новых венгерских энергоблоков — 60 лет. «Пакш 2» — первый российский проект на территории Европейского союза. Основную лицензию на строительство АЭС выдал венгерский регулятор в августе 2022 года. Лицензия подтверждает, что современные российские энергоблоки ВВЭР-1200 поколения «III+» отвечают самым строгим международным и европейским требованиям безопасности. В мае 2023 года Еврокомиссия одобрила поправки к соглашениям о сооружении станции и финансировании проекта.