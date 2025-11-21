Ричмонд
Центробанк, Сбербанк и Газпромбанк включили в лицензию США по «Пакш-2»

ВАШИНГТОН, 21 ноя — РИА Новости. Разрешение минфина США на операции с российскими банками для реализации проекта АЭС «Пакш-2» включает в себя Сбербанк, Газпромбанк, ВЭБ, Открытие и другие финансовые учреждения, говорится в документе.

Как накопить миллион: полезные советы и лайфхаки
Источник: © РИА Новости

Как говорится в генеральной лицензии минфина, из под санкций выведены операции, необходимые в рамках проекта «Пакш-2», с такими структурами: Газпромбанк, Внешэкономбанк, Открытие, Совкомбанк, ВТБ, Сбербанк, Альфабанк, Росбанк, Зенит, Центральный банк и Банк «Санкт-Петербург».

Национальный клиринговый центр также включен в генлицензию американского министерства.

Генеральная лицензия распространяется на дочерние структуры, говорится в документе.

«Любые организации, контролируемые прямо или косвенно, персонально или в совокупности, на 50% и более», — поясняет американское министерство.

Соединенные Штаты разрешили операции по проекту АЭС «Пакш 2» в Венгрии с участием ряда российских банков, сообщил американский минфин. Указания на временные ограничения по действию лицензии документ не содержит. Ранее власти США заявляли, что проект строительства атомной электростанции будет выведен из-под санкций до полного завершения.

АЭС «Пакш 2» с двумя энергоблоками ВВЭР-1200 поколения «III+» построят «под ключ». Гарантированный срок эксплуатации новых венгерских энергоблоков — 60 лет. «Пакш 2» — первый российский проект на территории Европейского союза. Основную лицензию на строительство АЭС выдал венгерский регулятор в августе 2022 года. Лицензия подтверждает, что современные российские энергоблоки ВВЭР-1200 поколения «III+» отвечают самым строгим международным и европейским требованиям безопасности. В мае 2023 года Еврокомиссия одобрила поправки к соглашениям о сооружении станции и финансировании проекта.

