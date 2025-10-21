ЦБ обжалует изъятие акций Соликамского завода у частных инвесторов

Но спустя месяц после заседания в апелляции прокуратура подала кассационную жалобу, настояв на необходимости изъятия акций. В рамках спора прокуратура отмечала, что причиной изъятия акций стала неправомерная приватизация предприятия в 1992 году. Так как процедура была проведена с нарушениями и не уполномоченными на это органами, инвесторы, купившие акции на бирже, наряду с мажоритариями являются недобросовестными приобретателями, указывали в ведомстве. Вместе с тем прокуратура предложила миноритарным инвесторам компенсации за изъятие акций в размере 9,6 тыс. руб. за бумагу (перед закрытием акции СМЗ на Мосбирже стоили 7,3 тыс. руб., а на пике — в феврале 2022 года — более 15 тыс. руб.). Почти половина владельцев акций СМЗ согласилась на эти условия.