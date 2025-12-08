Ричмонд
Центробанк обяжет банки привязывать счета россиян к ИНН

ЦБ обяжет банки привязывать счета россиян к ИНН для борьбы с дроперами.

Как накопить миллион: полезные советы и лайфхаки
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Центральный банк РФ обяжет банки привязывать счета россиян к ИНН в рамках борьбы в дроперами, сообщила заместитель председателя Банка России Ольга Полякова.

Ранее глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ Богдан Шабля, выступая на Международном банковском форуме, сообщал, что Банк России планирует использовать ИНН для создания платформы «Антидроп», что позволит корректно отражать информацию о дроперах — физических лицах — в этой базе.

«Если раньше для банков не было обязательного требования устанавливать ИНН клиента как обязательный реквизит счета, то мы такое требование введем — и при открытии нового счета, и по тем счетам, что были открыты ранее. То есть банкам самостоятельно нужно будет дособирать необходимые данные. У банков уже сейчас есть инструменты ФНС России, позволяющие узнать ИНН клиента, не беспокоя гражданина», — сказала Полякова в интервью газете РБК.

По ее словам, эта связка необходима для работы новой платформы «Антидроп», запуск которой намечен на середину 2027 года, предполагается, что идентификатором клиента в системе будет ИНН, который банки давно используют и умеют с ним работать. Полякова отметила, что во время опросов банки подтвердили целесообразность такого выбора.

Дроперы — посредники мошенников, которые предоставляют им свои карты или электронные кошельки для вывода туда денег.

Центральный банк России в 2025 году: кому принадлежит и на чем зарабатывает
Главное финансовое учреждение нашей страны — Центральный банк России. Именно он определяет развитие всей денежно-кредитной системы. Расскажем о его структуре, задачах и дадим прогноз эксперта по размеру ключевой ставки в РФ.
