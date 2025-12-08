Центробанк обяжет банки привязывать счета россиян к ИНН

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Центральный банк РФ обяжет банки привязывать счета россиян к ИНН в рамках борьбы в дроперами, сообщила заместитель председателя Банка России Ольга Полякова.
Ранее глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ Богдан Шабля, выступая на Международном банковском форуме, сообщал, что Банк России планирует использовать ИНН для создания платформы «Антидроп», что позволит корректно отражать информацию о дроперах — физических лицах — в этой базе.
«Если раньше для банков не было обязательного требования устанавливать ИНН клиента как обязательный реквизит счета, то мы такое требование введем — и при открытии нового счета, и по тем счетам, что были открыты ранее. То есть банкам самостоятельно нужно будет дособирать необходимые данные. У банков уже сейчас есть инструменты ФНС России, позволяющие узнать ИНН клиента, не беспокоя гражданина», — сказала Полякова в интервью газете РБК.
По ее словам, эта связка необходима для работы новой платформы «Антидроп», запуск которой намечен на середину 2027 года, предполагается, что идентификатором клиента в системе будет ИНН, который банки давно используют и умеют с ним работать. Полякова отметила, что во время опросов банки подтвердили целесообразность такого выбора.
Дроперы — посредники мошенников, которые предоставляют им свои карты или электронные кошельки для вывода туда денег.