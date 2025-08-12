Центробанк объяснил, почему россияне стали чаще снимать наличные

«Спрос немного выше значений прошлых лет. Отклонение может быть связано в том числе со стремлением населения и бизнеса сформировать запас наличных денег для расчетов на фоне новостей о нововведениях в законодательстве, касающихся мониторинга платежей, а также о временном отключении Интернета в отдельных регионах», — указано в докладе.
В июле пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя ограничения в работе мобильного интернета, о которых сообщают жители российских регионов, заявил, что угроза со стороны киевского режима очевидна, поэтому принимаемые меры безопасности оправданны.
С июня в российских регионах наблюдаются систематические перебои в работе мобильной связи и интернета. Зачастую это связано с мерами безопасности из-за усилившихся атак украинских беспилотников.