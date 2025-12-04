Ценой эскроу: реформа принципа расчетов защитит дольщиков от рисков

Эксперт АСИ и арбитражный управляющий Минюста РФ Ольга Епифанова отмечает, что оплата после регистрации права собственности существенно усиливает защиту дольщиков. По ее словам, средства граждан будут удерживаться банками до завершения регистрации, а застройщики продолжат финансировать строительство за счет собственных резервов и заемных средств. Механизм должен работать вне зависимости от формата сделки — рассрочки, полной оплаты или схем, обходящих эскроу. Это, подчеркивает эксперт, сократит возможности для использования непрозрачных и неконтролируемых рассрочек и продаж без участия банков, повышая уровень безопасности до привычного ипотечного стандарта.