Ценовые качели: почему низкие цены не всегда во благо и что подорожает из еды следующим

В начале 2025 года ситуация стала меняться и цены поползли вниз: на середину марта они сбавили 17%, а к сентябрю еще 8%. И сейчас десяток яиц подешевел даже по отношению к январю 2023 года, когда упаковка стоила в среднем 83−84 рубля. Но редакция Финансы Mail покупала в сентябре в крупных сетевых магазинах десяток второй категории за 29, 34 и 40 рублей, в зависимости от магазина.