Ценовые качели: почему низкие цены не всегда во благо и что подорожает из еды следующим

Производители куриных яиц предупреждают: уже скоро этот товар может начать дорожать. Сейчас в это сложно поверить: в некоторых сетевых магазинах десяток можно купить по 30, 40 или 50 рублей. А еще в 2024 году в большинстве регионов за десяток куриных яиц приходилось платить выше 100 рублей.
Яичный год красен
Весь 2025 год яйца радовали поступателей снижением цены, и сейчас, на начало октября, цена на 0,4% ниже, чем в 2023 году, перед витком цен на этот продукт.
Но долгожданное для потребителей удешевление яиц принесло новые проблемы — теперь уже аграриям. Птицефабрики оказались на грани банкротства, пишет МК. Если предприятиям придется закрываться, то стоит ждать новый виток роста цен: возникнет дефицит яиц.
Напомним, что в конце 20234 года рост цен на куриные яйца составил свыше 60%, экономисты называли этот товар драйвером роста инфляции. Весь 2024 год цены стабильно держались выше 100 рублей за десяток, в начале 2025-го — тоже.
Производители «раскочегарили» производство на высоких ценах и сегодня, по инерции, выпускают яиц на 20% больше, чем нужно потребителю. При этом экспортировать весь излишек получается не всегда: продажа в другие страны составляет чуть более одного процента.
В начале 2025 года ситуация стала меняться и цены поползли вниз: на середину марта они сбавили 17%, а к сентябрю еще 8%. И сейчас десяток яиц подешевел даже по отношению к январю 2023 года, когда упаковка стоила в среднем 83−84 рубля. Но редакция Финансы Mail покупала в сентябре в крупных сетевых магазинах десяток второй категории за 29, 34 и 40 рублей, в зависимости от магазина.
На фоне такой динамики цен аграрии забили тревогу: птицефабрики работают практически в убыток, их рентабельность с начала года снизилась в пять раз.
«Основной фактор скачка цен в 2023 году заключался в том, что пики предложения и спроса по товарному яйцу не совпадают. И в высокий сезон производства птицефабрики работают в убыток, — отмечал в беседе с МК исполнительный директор ассоциации “Руспродсоюз” Дмитрий Востриков. — Основной канал сбыта — торговые сети — продолжительное время проводили тендерные закупки на понижение цен, что вынуждало птицеводов реализовывать яйца по “бросовым” ценам ниже себестоимости. Вместо практики ценовых аукционов стабилизации цен способствовало бы увеличение рентабельности производства и заключение долгосрочных партнерских соглашений между торговыми сетями и поставщиками по ценам, обеспечивающим доходность».
Не яйцами едиными.
Но яйца — не единственный продукт, динамика цен на который, скорее всего, будет меняться. Производители предупреждают и о росте цен на гречку.
Эта крупа опять начнет дорожать: валовый сбор гречихи ожидается минимальный с начала нынешнего века.
Эта крупа всегда была у россиян в почете: она недоррогая, богата железом, входит практически во все как медицинские, так и в «эстетические» диеты.
В чем же причина удорожания? Ведь покупатели практически забыли время, когда она стоила выше ста рублей за кило и ее еще приходилось искать в магазинах. Есть, конечно, и предложения дороже.
Все дело в посевных площадях. Весной нынешнего года ее посеяли на площади 746 тысяч гектаров — на 32,4% меньше, чем год назад. Это самый минимальный показатель в нынешнем веке. Общий сбор гречихи может составить 788 тысяч тонн — на те же самые 32% меньше, чем было. Каких же ждать цен на гречневую крупу ближе к зиме?
По открытым источникам, посевы гречки весной 2025 года, по отношению к 2024-му, сократились на 32%. Однако посевные площади в минувшем году (1,1 миллиона гектара) по отношению к 2023-му году тоже сократились — на 200 тысяч гектаров. А в 2023 году они уменьшились по сравнению с 2022 годом.