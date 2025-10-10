Цена нефти Brent на бирже ICE опустилась ниже $64 за баррель впервые с 2 июня

По данным на 15:50 мск, стоимость Brent опускалась на 1,98%, до $63,94 за баррель.
К 16:00 мск Brent ускорил снижение, торговался на уровне $63,8 за баррель (-2,19%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в ноябре 2025 года терял 2,07%, опускаясь до $60,12 за баррель.
