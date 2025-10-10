Ричмонд
Цена нефти Brent на бирже ICE опустилась ниже $64 за баррель впервые с 2 июня

Стоимость упала на 1,98%

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2025 года на лондонской бирже ICE опустилась ниже $64 за баррель впервые с 2 июня 2025 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 15:50 мск, стоимость Brent опускалась на 1,98%, до $63,94 за баррель.

К 16:00 мск Brent ускорил снижение, торговался на уровне $63,8 за баррель (-2,19%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в ноябре 2025 года терял 2,07%, опускаясь до $60,12 за баррель.

