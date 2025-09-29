Ричмонд
Цена на золото достигла нового рекорда

Финансы Mail изучили данные торгов на утро 29 сентября и выяснили, что происходит с рынком золота в этот день.

Маргарита Полянская
Автор Финансы Mail
Источник: AP 2024

Стоимость золота в понедельник утром растет, в ходе торгов достигнув очередного рекорда, следует из биржевых данных.

По состоянию на 8.47 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 23,55 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,62%, до 3 832,55 доллара за тройскую унцию, ранее в ходе торгов показатель достиг нового рекордного значения в 3 840,3 доллара за унцию.

Декабрьский фьючерс на серебро поднимался на 0,72% — до 46,99 доллара за унцию, ранее в понедельник показатель находился выше 47 долларов за унцию впервые с весны 2011 года.

«Настроения весьма оптимистичны, мы находимся на пути к повторному (как и на прошлой неделе — ред.) тестированию очередного рекордного максимума на этой неделе», — цитирует агентство Рейтер рыночного аналитика Capital.com Inc. Кайла Родду (Kyle Rodda).

