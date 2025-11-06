Цена на говядину в мире побила исторический рекорд

Кроме того, сказывается рост спроса на импорт говядины со стороны США. Штаты, которые являются крупнейшими производителями и потребителями говядины в мире, в этом году сталкиваются со спадом производства. По прогнозу минсельхоза страны, выпуск и экспорт говядины в этом году составят 12,2 миллиона тонн и 1,2 миллиона тонн, что на 1% и 11% меньше уровня годом ранее соответственно. Главная причина — дефицит кормов на внутреннем рынке.