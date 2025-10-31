ЦБ ужесточит для банков требования по работе с закредитованным бизнесом

Для сравнения: с апреля по август российские банки выдали бизнесу новые ссуды на 34,7 трлн руб., следует из статистики регулятора. Данных за сентябрь еще нет, но ЦБ сообщал, что в этот месяц требования кредиторов к компаниям увеличились меньше, чем в августе. Таким образом, за апрель—сентябрь под надбавку могли попасть около 5% выдаваемых кредитов.