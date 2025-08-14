ЦБ уличил члена совета директоров AMEZ в инсайдерской торговле

Дискретный аукцион — это механизм, с помощью которого биржа собирает с участников торгов заявки на покупку и продажу акций в так называемый стакан. Он применяется вместо обычного режима торгов при изменении цены акции от цены закрытия предыдущего торгового дня более чем на 20% в течение пяти минут подряд. Сессия дискретных аукционов состоит из трех аукционов по десять минут.