ЦБ уличил члена совета директоров AMEZ в инсайдерской торговле

Банк России установил, что член совета директоров ПАО «Ашинский метзавод» Михаил Папкин использовал инсайдерскую информацию и получил прибыль, купив и продав на росте обыкновенные акции AMEZ.
Как установил регулятор, Папкин, являясь инсайдером и членом совета директоров, 9 августа 2024 года участвовал в заседании совета директоров, на котором рассматривались вопросы о созыве внеочередного общего собрания акционеров и о размере дивидендов. В день проведения заседания он совершил серию сделок по покупке акций AMEZ.
12 августа 2024 года эмитент публично раскрыл информацию о решении совета директоров рекомендовать выплату дивидендов в размере ₽77 на одну акцию за счет чистой прибыли, полученной по итогам первого полугодия 2024 года, и нераспределенной прибыли прошлых лет.
Решение о выплате дивидендов, которая до этого не производилась на протяжении более 20 лет, вызвало существенный рост котировок акций Ашинского метзавода, в том числе потребовался дискретный аукцион.
После раскрытия инсайдерской информации Михаил Папкин с 13 по 19 августа продал ранее приобретенные акции по цене, значительно превышающей цену покупки, получив прибыль.
Банк России пришел к выводу, что Михаил Папкин «неправомерно использовал инсайдерскую информацию общества, в связи с чем его действия квалифицированы Банком России как нарушение запрета, установленного пунктом 1 части 1 статьи 6 Федерального закона № 224-ФЗ», говорится в сообщении регулятора.
Михаил Папкин привлечен к административной ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации, ему направлено предписание о недопущении в дальнейшем аналогичных нарушений.
Кроме того, Банк России направил предписания профессиональным участникам рынка ценных бумаг и организаторам торговли о приостановлении совершения операций по брокерским счетам Папкина.
«Банк России обращает внимание на недопустимость неправомерного использования инсайдерской информации при совершении сделок инсайдерами эмитента, а также на необходимость эмитентов и иных юридических лиц, указанных в части 1 статьи 11 Федерального закона № 224-ФЗ, надлежащим образом исполнять обязанности в части принятия мер по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации, в том числе обеспечивать ее защиту и конфиденциальность», — напомнили в пресс-службе ЦБ.
Дискретный аукцион — это механизм, с помощью которого биржа собирает с участников торгов заявки на покупку и продажу акций в так называемый стакан. Он применяется вместо обычного режима торгов при изменении цены акции от цены закрытия предыдущего торгового дня более чем на 20% в течение пяти минут подряд. Сессия дискретных аукционов состоит из трех аукционов по десять минут.
В январе 2025 года стало известно о принудительном выкупе акций компании у миноритариев по ₽71, а c 17 марта торги акциями были приостановлены. На настоящий момент акции Ашинского метзавода продолжают оставаться в третьем уровне листинга Московской биржи.
Группа «Ашинский металлургический завод» производит металлический прокат, ленты из сталей и сплавов, металлические порошки, отливки, магнитопроводы, товары народного потребления и прочие изделия. Продукция Ашинского металлургического завода поставляется на предприятия оборонного комплекса, атомной, авиационной и космической промышленности.
Завод АМЗ является градообразующим предприятием города Аша Челябинской области. Предприятие поставляет свою продукцию преимущественно на внутренний рынок.