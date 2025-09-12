Ричмонд
ЦБ спрогнозировал снижение инфляции в России до 6−7% в 2025 году

С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 6,0−7,0% в 2025 году, говорится в пресс-релизе регулятора по итогам заседания совета директоров.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

«По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 6,0−7,0% в 2025 году, вернется к 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем», — сказано в публикации.

Кроме того, отмечает ЦБ, в июле — августе текущий рост цен с поправкой на сезонность в среднем составил 6,3% в пересчете на год после 4,4% во втором квартале 2025 года. Аналогичный показатель базовой инфляции снизился до 4,1% после 4,4% в среднем в предыдущем квартале. Большинство устойчивых показателей инфляции находится в диапазоне 4−6% в пересчете на год. Годовая инфляция, по оценке на 8 сентября, составила 8,2%.

Жесткие денежно-кредитные условия продолжают способствовать дезинфляции, добавляет Банк России. Так, на текущие темпы роста цен в июле — августе значимо повлияли разовые факторы. С одной стороны, поясняет ЦБ, произошли существенная индексация коммунальных тарифов и рост стоимости моторного топлива.

С другой стороны, плодоовощная продукция дешевела сильнее, чем обычно в летние месяцы. Ценовая динамика остается неоднородной по компонентам потребительской корзины.

«Инфляционные ожидания в последние месяцы существенно не изменились. В целом они сохраняются на повышенном уровне. Это может препятствовать устойчивому замедлению инфляции», — подчеркивает регулятор.

Совет директоров Банка России по итогам заседания 12 сентября принял решение снизить ключевую ставку до 17% годовых.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

