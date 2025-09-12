ЦБ спрогнозировал снижение инфляции в России до 6−7% в 2025 году

Кроме того, отмечает ЦБ, в июле — августе текущий рост цен с поправкой на сезонность в среднем составил 6,3% в пересчете на год после 4,4% во втором квартале 2025 года. Аналогичный показатель базовой инфляции снизился до 4,1% после 4,4% в среднем в предыдущем квартале. Большинство устойчивых показателей инфляции находится в диапазоне 4−6% в пересчете на год. Годовая инфляция, по оценке на 8 сентября, составила 8,2%.