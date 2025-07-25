Ключ повернули. Что будет с курсом рубля, вкладами, кредитами и инфляцией после решения ЦБ

Это уже второй шаг к смягчению монетарной политики за лето — 6 июня ставка уже была снижена с рекордных 21% до 20% Нынешнее решение было обусловлено замедлением инфляции, которая в июне снизилась до примерно 9,4%.
Сезонно скорректированная инфляция приблизилась к целевым 4 % годовых, даже была недельная дефляция впервые с начала года. Кроме того, высокий уровень ставки в 20% стал тормозом для инвестиций и кредитования. Смягчение политики позволит аккуратно «открыть кислород» для бизнеса и потребителей, не теряя контроля над уровнем инфляции.
Рубль: в зоне умеренного риска
Снижение ставки делает рублевые активы чуть менее привлекательными — как для зарубежных инвесторов (пусть их и немного), так и для внутренних держателей капитала. Таким образом, рубль может оказаться под давлением с их стороны.
Однако в текущей ситуации этот эффект будет иметь ограниченную зону действия. Во-первых, ЦБ сохранил довольно высокий уровень ставки: 18% по-прежнему привлекательны с точки зрения доходности.
Во-вторых, нефтегазовые доходы в последние месяцы были стабильными, что обеспечивает приток валюты в страну. Скорее всего, краткосрочная реакция рынка будет умеренной: рубль может немного ослабнуть к доллару, евро и юаню в пределах 2−3%.
«Решение ЦБ совпало с ожиданиями рынка, поэтому мы считаем, что оно не окажет значимого влияния на курс рубля. (…) С одной стороны, высокая ключевая ставка способствует привлекательности сбережений в рублях. С другой — охлаждает потребительский и инвестиционный спрос и спрос на импорт (т.е. спрос на валюту). Также в пользу рубля выступают низкий спрос на валюту для оттока капитала и продажи юаней из резервов в рамках бюджетных операций на 9,8 млрд руб. в день. (…) В базовом сценарии (без значимых геополитических изменений) мы ожидаем, что рубль в ближайшие месяцы будет торговаться в диапазоне 10,7−11,8 за юань, 77−85 за доллар, 91−100 за евро», — рассуждает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
Вклады: время ловить последние высокие ставки
Ставки по банковским вкладам напрямую зависят от «ключа». Банки загодя начали пересматривать свои условия: промо-предложения с доходностью 17−18% годовых постепенно уходят с рынка. Если вы планировали открыть вклад, сейчас — крайний шанс зафиксировать выгодные условия. В течение июля-августа депозиты будут приносить все меньше дохода (в среднем 14−16% годовых), а к осени возможен спад и до 13% и ниже, если снижение ставки продолжится.
«После снижения ключевой ставки и в случае дальнейшего смягчения риторики ЦБ возможно снижение ставок по вкладам и кредитам на 1,5−2% в ближайшие 2 недели. Недельная инфляция вновь может начать расти после небольшого роста курса иностранной валюты и снижения эффекта сезонного фактора падения цен на овощи», — уверен главный аналитик «Ингосстрах Банка» Петр Арронет.
В этой ситуации стоит обратить внимание на вклады с фиксированной ставкой и сроком размещения в 6−12 месяцев. Это позволит сохранить доходность на фоне дальнейшего снижения ставки. Альтернативой могут стать облигации федерального займа (ОФЗ), которые пока дают доходность в районе 15% и могут стать доходным инструментом с более гибкими возможностями.
«В своем базовом сценарии регулятор ожидает ключевую ставку в диапазоне 18,8−19,6% годовых в 2025 году и 12,0−13,0% годовых в 2026 году. Поэтому очевидно, что тренд на понижение ставок по банковским продуктам: кредитам, депозитам и накопительным счетам, сохранится. В то же время, пока ставка двузначная, вклады останутся достаточно выгодным инструментов на рынке, как и все инструменты, привязанные к ключу», — считает старший управляющий директор Московской биржи по розничному бизнесу, развитию электронных платформ и маркетплейсу Финуслуги Игорь Алутин.
Кредиты подешевеют, но не сразу
Хорошая новость: снижение ключевой ставки — это сигнал о скором удешевлении кредитов. В частности, это касается ипотеки и потребительского кредитования. Но есть нюанс: банки не спешат автоматически снижать ставки вслед за ЦБ. Обычно нужно 1−2 месяца, чтобы новые условия стали применяться на практике.
Ипотека, которая в мае-июне стоила 20−21% годовых, может опуститься до 18−19% в августе. Потребкредиты, особенно в крупных банках, также подешевеют, но медленнее: примерно на 1−1,5 процентных пункта к осени. Для бизнеса это тоже означает более доступное кредитование, что особенно важно на фоне роста текущих затрат и снижения прибыли в отдельных отраслях экономики.
Инфляция: пауза или новая волна?
Одно из главных опасений — вызовет ли снижение ставки ускорение инфляции? Подешевевшие кредиты будут стимулировать спрос, и на фоне ограниченного предложения это может разогнать цены. Однако сейчас инфляция начала замедляться: по оценкам Минэкономразвития, в годовом выражении она снизилась до 9,4%. Это по-прежнему выше целевого уровня ЦБ (4%), но заметно ниже пиковых значений весной.
Если в ближайшие месяцы не произойдет внешних шоков, вроде скачка цен на импорт или новой волны ослабления рубля, то инфляция продолжит снижаться, достигнув, возможно, уровня в 7−7,5% к концу года. ЦБ также дал понять: если инфляция вновь пойдет вверх, регулятор не исключает возврата к повышению ставки. Так что шаг с 20% до 18% — это скорее «проба пера», чем начало нового цикла.
«Сохраняются предпосылки для дальнейшего замедления инфляции — это охлаждение кредитования на фоне высокой ставки, крепкий рубль, вероятная нормализация бюджетных расходов в последующие месяцы. В то же время обеспокоенность у ЦБ по-прежнему вызывают повышенные инфляционные ожидания, дефицитный рынок труда и риски со стороны внешних факторов (геополитика, торговые войны). Мы полагаем, что годовая инфляция прошла свой пик в марте на уровне 10,3%, в июне замедлилась до 9,4% и должна снизиться до 5,6% к концу года», — полагает Михаил Васильев из Совкомбанка.
Фондовый рынок — на что рассчитывать?
На фондовом рынке снижение ставки воспринимается как позитивный сигнал. Это значит, что доходность по вкладам будет снижаться, а интерес к акциям — расти. Уже сегодня, в день объявления решения ЦБ по ставке — индекс Мосбиржи вырос почти на 2%.
Особенно активно растут бумаги банков, энергетических компаний и телекомов: тех, кто выигрывает от притока дешевых денег и постепенного восстановления спроса.
Кроме того, растет спрос на облигации: как государственные (ОФЗ), так и бумаги корпоративного сектора. Снижение ставки повышает их цену на вторичном рынке, делая более привлекательным инструментом для инвесторов. Тем не менее риски сохраняются: санкционная повестка, неустойчивая геополитика и общее замедление мировой экономики могут ограничить рост. Поэтому подходить к инвестированию стоит с холодной головой и диверсификацией.
«На наш взгляд, учитывая потенциальное снижение ставки к концу 2025 года до 16−17%, остается актуальной возможность для набора позиций (покупки — прим. ред.) в длинных ОФЗ, а также корпоративных выпусках высокой степени надежности с дюрацией (продолжительностью — прим. ред.) около 2-х лет», — резюмирует Илья Гаркуша, руководитель направления управления инвестиций СберСтрахования жизни.
Необходимо учитывать, что ставка только снизилась, а не обрушилась — это означает упор на осторожное развитие событий, временный откат ЦБ — без возврата к агрессивной мягкой политике. Следим за дальнейшими решениями ЦБ РФ: следующие заседания осенью могут приблизить ставку к 16−17 %, а к концу года к 14−15 %, если будет подтверждена устойчивость замедления инфляции в стране.
Так что расслабляться рано: экономика по-прежнему в сложной фазе адаптации, и здесь главное — не действовать на эмоциях. Финансовая осмотрительность сейчас важнее, чем когда-либо.
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