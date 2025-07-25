Ключ повернули. Что будет с курсом рубля, вкладами, кредитами и инфляцией после решения ЦБ

«Решение ЦБ совпало с ожиданиями рынка, поэтому мы считаем, что оно не окажет значимого влияния на курс рубля. (…) С одной стороны, высокая ключевая ставка способствует привлекательности сбережений в рублях. С другой — охлаждает потребительский и инвестиционный спрос и спрос на импорт (т.е. спрос на валюту). Также в пользу рубля выступают низкий спрос на валюту для оттока капитала и продажи юаней из резервов в рамках бюджетных операций на 9,8 млрд руб. в день. (…) В базовом сценарии (без значимых геополитических изменений) мы ожидаем, что рубль в ближайшие месяцы будет торговаться в диапазоне 10,7−11,8 за юань, 77−85 за доллар, 91−100 за евро», — рассуждает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.