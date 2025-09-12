ЦБ снизил ставку до 17%: что это значит для рубля, вкладов и кредитов уже этой осенью?

Почему ЦБ действует осторожно?
На первый взгляд, ситуация складывается благоприятно: инфляция замедляется быстрее прогнозов, а экономика демонстрирует устойчивость, а инфляция уже третий месяц подряд держится близко к целевому уровню. Тем не менее ЦБ предпочел действовать консервативно. В чем причины такой сдержанности?
Во-первых, остаются повышенные инфляционные ожидания. Население и бизнес по-прежнему закладывают в цены риски ускоренного роста, что само по себе подпитывает инфляцию.
Во-вторых, бюджетные риски сохраняются: рост расходов и перераспределение средств могут оказать давление на цены. Ослабление рубля в последние месяцы также стало тревожным сигналом. Дополняет картину дефицит рабочей силы — компании вынуждены повышать зарплаты, что может раскручивать ценовую спираль. И, наконец, нельзя забывать о внешних факторах: геополитические конфликты, торговые ограничения и колебания сырьевых цен делают экономическую среду менее предсказуемой.
Таким образом, Банк России предпочел шаг в 100 б.п., а не в 200, чтобы «охладить» ожидания рынка и не допустить слишком быстрого удешевления заимствований. По сути, регулятор дал понять: смягчение началось, но оно будет поступательным и зависит от новых данных.
«Рынок ждал более широкий жест, а поэтому в моменте может разочароваться — акции и ОФЗ снизятся, а вот рубль способен отскочить после провала. Но это локальная история, а долгосрочно монетарный цикл наверняка продолжится, и до конца года не исключается дальнейший секвестр ставки», — считает Михаил Зельцер, эксперт «БКС Мир инвестиций».
Что ждать в октябре и декабре?
Несмотря на осторожность, курс на снижение ставки уже задан. ДКП всегда работает с лагом — эффект от изменения ставки проявляется через несколько кварталов. Чтобы не допустить переохлаждения экономики, ЦБ будет вынужден и дальше продолжать цикл смягчения.
Скорее всего 24 октября ставка может быть снижена еще на 100−200 б.п., до 15−16%. А к концу года, на заседании 19 декабря, снижение может составить 200 б.п., что позволит опустить ставку до 13%. В результате средняя ключевая ставка в 2025 году составит 18,8%, тогда как в 2024 году она была на уровне 17,5%.
Инфляционная динамика также подтверждает возможность дальнейшего смягчения. Пик годовой инфляции пришелся на март, когда показатель достиг 10,3%. В августе инфляция замедлилась до 8,1%, а к концу года, по нашим оценкам, она снизится до 5,4%. Это даже ниже официального прогноза Банка России в 6−7%. Фактически регулятор получил пространство для действий, и рынок всё больше убеждается, что ставка к концу года действительно уйдет в район 13%.
«Важным фактором, который в пресс-релизе обсуждался более подробно, чем раньше, стала неопределенность по поводу параметров бюджета. Банк России по-прежнему ориентировался на параметры, объявленные Минфином, но обратил внимание на то, что дефицит бюджета по промежуточным итогам года пока не соответствует планам по нормализации бюджетной политики», — полагает Наталья Ващелюк, старший аналитик УК «Первая».
Как решение ЦБ скажется на кошельке россиян?
Курс рубля в краткосрочной перспективе получил поддержку от более жесткого решения ЦБ. Высокая реальная доходность рублевых инструментов охлаждает спрос на импорт и снижает спрос на валюту. Дополнительным фактором укрепления остаются продажи юаней из резервов в рамках бюджетных операций — ежедневно ЦБ продает валюту на сумму около 10,3 млрд рублей. Ограниченный отток капитала и сокращение внешних долговых выплат также играют в пользу рубля.
Однако осенний сезон традиционно сопровождается ростом спроса на валюту со стороны импортеров, а предложение может сокращаться из-за снижения цен на сырье и обнуления нормативов обязательной продажи экспортной выручки. В результате мы ожидаем, что до конца года рубль будет консолидироваться в диапазоне 87−92 рублей за доллар, 11,5−12,2 рублей за юань и 98−105 рублей за евро.
Ставки по банковским продуктам также реагируют на политику ЦБ. Средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков в августе составила 15,7% — это минимум за последний год. К концу 2025 года, если ключевая ставка действительно снизится до 13%, депозиты могут подешеветь до 11−12%. Для граждан это означает, что сейчас самое время фиксировать высокие ставки на длительный срок, поскольку уже в ближайшие месяцы они начнут снижаться.
«Первыми на снижение ставки отреагируют ставки по привлечению средств населения во вклады и свободных средств от юридических лиц, их снижение часто основано на ожиданиях рынка и экспертных прогнозах. Депозиты постепенно теряют доходность, средства постепенно перетекают в более доходные активы — драгметаллы, недвижимость, сырье долгосрочного хранения
С кредитами ситуация обратная: ипотека и потребительские займы постепенно становятся доступнее. В ближайшие месяцы ставки по ним могут снизиться на 100 базисных пунктов, а в дальнейшем будут двигаться вниз вслед за динамикой инфляции и депозитов. Это создаст дополнительный стимул для спроса в экономике, особенно в потребительском и жилищном сегментах.
Биржи и инвестиции
Фондовый рынок, как и ожидалось, воспринял решение ЦБ неоднозначно. Более жесткая позиция регулятора стала сюрпризом для части инвесторов и вызвала краткосрочное давление на акции и облигации. Однако среднесрочная перспектива остаётся позитивной: цикл снижения ключевой ставки неизбежно приведет к удешевлению заимствований и росту привлекательности фондового рынка.
Замедление инфляции будет способствовать снижению доходностей облигаций и ставок по депозитам. Для инвесторов это время фиксировать высокие доходности, пока они еще доступны. Надежные корпоративные облигации с постоянным купоном, длинные ОФЗ и акции компаний с устойчивыми дивидендами могут стать базой для сбалансированного портфеля.
Тем не менее риски сохраняются. Геополитическая ситуация остается главным источником неопределенности, и в случае обострений возможны новые колебания на рынках. В этих условиях стоит держать часть активов в валютных инструментах и золоте. Популярностью будут пользоваться фонды ликвидности и надёжные флоатеры, которые сегодня дают доходность 16−19% и позволяют страховать риски двузначной инфляции или даже дополнительного повышения ставки в случае неблагоприятного сценария.
Окно возможностей
Банк России начал цикл снижения ключевой ставки, но делает это максимально аккуратно. Регулятор стремится сбалансировать задачу по борьбе с инфляцией с необходимостью поддерживать экономический рост. Несмотря на краткосрочные колебания, среднесрочные перспективы для рубля, банковских ставок и фондового рынка выглядят умеренно позитивными.
«В целом риторика Банка России ожидаемо осталась жесткой, чтобы не провоцировать избыточный оптимизм на рынках и чрезмерное смягчение финансовых условий. Тем не менее, макроэкономическая ситуация складывается в рамках базового сценария ЦБ, причем инфляция и экономический рост идут в район нижней границы июльского прогноза», — заключает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
Для граждан это значит, что ставки по вкладам будут снижаться, и сейчас лучше зафиксировать долгосрочные депозиты. Для заемщиков открывается окно возможностей: кредиты станут доступнее. А для инвесторов наступает время осторожного роста — облигации и акции снова выходят в число привлекательных инструментов, но при этом стоит помнить о геополитических рисках и держать часть активов в защитных инструментах.