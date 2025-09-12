ЦБ снизил ставку до 17%: что это значит для рубля, вкладов и кредитов уже этой осенью?

Инфляционная динамика также подтверждает возможность дальнейшего смягчения. Пик годовой инфляции пришелся на март, когда показатель достиг 10,3%. В августе инфляция замедлилась до 8,1%, а к концу года, по нашим оценкам, она снизится до 5,4%. Это даже ниже официального прогноза Банка России в 6−7%. Фактически регулятор получил пространство для действий, и рынок всё больше убеждается, что ставка к концу года действительно уйдет в район 13%.