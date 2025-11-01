ЦБ разъяснил, как отличить дипфейк от оригинала

«Тем не менее есть признаки, по которым можно определить дипфейк: Неестественная, роботизированная, монотонная речь без эмоций. Она может резко обрываться, нарушаться синхронизация между речью и движением губ. Неестественная мимика — редкое моргание, нетипичное движение губ или бровей, отсутствие проявления эмоций, а также дефекты звука и видео, посторонние шумы. Но чаще всего даже нет смысла гадать, дипфейк перед вами или нет», — отметили в ЦБ.