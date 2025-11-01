Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЦБ разъяснил, как отличить дипфейк от оригинала

Стоит обратить внимание на неестественную речь без эмоций, редкое моргание, нетипичное движение губ или бровей, отсутствие проявления эмоций, а также дефекты звука и видео, посторонние шумы.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Банк России разъяснил, как отличить видео или аудио, созданное нейросетью от оригинала, и не отдать деньги мошенникам. Об этом ЦБ рассказал в своем официальном Telegram-канале.

Так, по данным ЦБ, с развитием технологий качество дипфейков только растет, и неудивительно, что мошенники используют их, чтобы красть деньги. И вернуть их в этом случае становится очень сложно. Простому человеку обнаружить подделку голосового или видеосообщения становится все сложнее, особенно если человек — пожилой или просто столкнулся с подобной технологией впервые.

«Тем не менее есть признаки, по которым можно определить дипфейк: Неестественная, роботизированная, монотонная речь без эмоций. Она может резко обрываться, нарушаться синхронизация между речью и движением губ. Неестественная мимика — редкое моргание, нетипичное движение губ или бровей, отсутствие проявления эмоций, а также дефекты звука и видео, посторонние шумы. Но чаще всего даже нет смысла гадать, дипфейк перед вами или нет», — отметили в ЦБ.

Вместо этого в ЦБ призвали запомнить одно правило: если знакомый прислал вам голосовое или видео, где речь идет о деньгах или финансовой помощи — насторожитесь.

«Обязательно свяжитесь с человеком, от которого поступило такое сообщение, альтернативным способом и перепроверьте информацию. Наиболее безопасный способ для этого — просто позвонить ему. Если возможности позвонить у вас нет — задайте собеседнику “проверочный” личный вопрос, ответ на который знает только настоящий близкий», — добавили там.

Узнать больше по теме
Аудит: что это и нужен ли он вашей компании
Непредвзято судить о финансовой деятельности компании, выявить слабые стороны бизнеса, зоны риска и определить пути повышения эффективности работы можно только с помощью аудита. Разбираемся, что это за процедура, и объясняем, зачем она нужна организациям.
Читать дальше