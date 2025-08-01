ЦБ разрешил «недружественным» инвесторам покупать валюту

Ограничения сняты на покупку иностранной валюты на внутреннем рынке для зарубежных инвесторов из «недружественных» стран, которые придут на российский рынок и будут инвестировать по новым правилам.
Как нерезиденты будут инвестировать на российском финансовом рынке
Согласно указу Президента, иностранным инвесторам доступны:
- вклады (депозиты) в российских кредитных организациях
- ценные бумаги как на организованных торгах в безадресном режиме, так и при первичном размещении
- инструменты организованного срочного рынка.
Чтобы приобрести активы, иностранцу необходимо открыть счет «Ин».
Банк России установил режим таких счетов и условия их открытия в банках и у профучастников. «Также брокеры и управляющие должны вести обособленный учет активов иностранных инвесторов, а банки и учетные институты — обмениваться информацией при совершении операций по счетам “Ин”, — говорится в сообщении.
Также сняты ограничения на покупку на внутреннем рынке иностранной валюты для зарубежных инвесторов недружественных стран, которые придут на российский рынок и будут инвестировать по новым правилам.
Иностранные лица, которым сейчас открыты счета «С», также могут инвестировать с помощью счетов «Ин», используя новые деньги. Но для активов, учитываемых на счетах «С», сохранится ограниченный режим, их нельзя будет использовать для инвестиций.
Обладатели счетов типа «Ин» смогут инвестировать на внутреннем российском рынке, также вести учет денежных средств и акций российского акционерного общества, облигаций федерального займа и облигаций российского эмитента, учет прав на которые осуществляется российским депозитарием.