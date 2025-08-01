ЦБ разрешил «недружественным» инвесторам покупать валюту

Банк России установил режим таких счетов и условия их открытия в банках и у профучастников. «Также брокеры и управляющие должны вести обособленный учет активов иностранных инвесторов, а банки и учетные институты — обмениваться информацией при совершении операций по счетам “Ин”, — говорится в сообщении.