ЦБ просит лучше следить за клиентами, которые вносят крупные суммы наличных

При выявлении подобных операций банк должен обеспечить повышенное внимание к клиенту и совершаемым им или в его интересах операциям, а также провести углубленную проверку информации о нем и его деятельности. В этом случае банк должен запросить у клиентов дополнительную информацию о характере и целях проводимых ими операций, провести анализ общедоступной информации о нем, в том числе об активности клиента в социальных сетях для определения принадлежности его к должностным лицам. Также банк должен рассмотреть вопрос о реализации предусмотренного законом права по определению источников происхождения наличных денежных средств клиентов. При этом необходимо рассмотреть вопрос о квалификации операций клиента в качестве подозрительных в целях своевременного информирования о таких операциях уполномоченного органа. В случае принятия решения о квалификации операции клиента как подозрительной необходимо направить в уполномоченный орган сведения о такой операции с соответствующими пометками.