ЦБ продолжает диалог с банками по отключению карт Visa и Mastercard

«В отношении карт международных платежных систем ситуация иная, так как НСПК не является оператором этих карт, они их поддерживают технологически. Продукт не развивается, он остался на условиях и параметрах того периода, поэтому здесь тоже есть нюансы, эта тема продолжает обсуждаться, но я думаю, что достаточно скоро соответствующие решения тоже будут найдены, и к консенсусу мы придем», — сказала она, отвечая на вопрос, приостановится ли работа карт Visa и Mastercard с продленным сроком действия.