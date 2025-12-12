Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЦБ подаст иск против Euroclear в Арбитражный суд Москвы

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Банк России подает исковое заявление в Арбитражный суд города Москвы к депозитарию Euroclear о взыскании причиненных Банку России убытков, сообщает регулятор.

Как накопить миллион: полезные советы и лайфхаки
Источник: © РИА Новости

«В связи с незаконными действиями депозитария Euroclear, причиняющими убытки Банку России, а также в связи с официально рассматриваемыми Европейской комиссией механизмами прямого или косвенного использования активов Банка России без согласия Банка России, Банком России подается исковое заявление в Арбитражный суд города Москвы к депозитарию Euroclear о взыскании причиненных Банку России убытков», — говорится в пресс-релизе.

Узнать больше по теме
Арбитражный суд: все, что нужно знать бизнесу
Не связанному с юриспруденцией человеку может быть сложно разобраться в правилах работы арбитражного суда. В материале расскажем, чем он занимается, когда и кому туда обращаться, а также дадим пошаговую инструкцию по подаче искового заявления в эту инстанцию.
Читать дальше