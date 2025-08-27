Ричмонд
ЦБ: период охлаждения по потребкредитам заработает с 1 сентября

Период охлаждения по потребительским кредитам и займам заработает с 1 сентября 2025 года, говорится в сообщении Банка России.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Как накопить миллион: полезные советы и лайфхаки
Источник: РИА "Новости"

«С этой даты кредиты и займы от 50 тыс. до 200 тыс. рублей будут доступны для использования только через 4 часа после подписания договора потребительского кредита (займа) с клиентом, а свыше 200 тыс. рублей — через 48 часов», — сказано в публикации на сайте регулятора.

Как поясняет ЦБ, пока действует период охлаждения, человек вправе отказаться от заемных денег. Такие правила установлены законом, который поможет защитить людей от оформления кредитов и займов под воздействием мошенников.

Банк России добавляет, что период охлаждения не будет действовать для кредитов и займов размером до 50 тыс. рублей, а также ипотечных, образовательных кредитов и автокредитов (если деньги перечисляются продавцу автомобиля — юридическому лицу).

Кроме того, быстро приобрести товары и услуги в кредит можно будет только в том случае, если человек пришел в магазин.

Отсрочка не коснется кредитов, которые оформляются при участии созаемщика или поручителей, а также доверенного лица заемщика. Без задержек можно рефинансировать ранее выданные кредиты и займы, если не увеличивается сумма долга, заключает ЦБ.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

