ЦБ отменил лимиты на валютные переводы за рубеж для россиян

Также по 7 июня 2026 года сохраняется запрет на перевод средств за рубеж для не работающих в России физических лиц — нерезидентов из недружественных стран, а также для юридических лиц из таких государств. Это ограничение не касается иностранных компаний, которые находятся под контролем российских юридических или физических лиц.