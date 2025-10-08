ЦБ объяснил, зачем нужно менять дизайн банкнот

«Деньги нуждаются в обновлении, прежде всего, с точки зрения защиты от подделок. Технологии стремительно развиваются, и чтобы противостоять мошенникам, нам нужно не просто идти в ногу со временем, а быть на шаг впереди», — сказал Белов, слова которого приводятся в Telegram-канале регулятора.
По словам зампреда ЦБ, банкноты — это не просто инструмент расчета, это визитная карточка страны, которая отображает историю государства и современные достижения. «Это символ культурной преемственности, и они должны быть современными, красивыми, удобными, чтобы их хотелось держать в руках», — добавил он.
Онлайн-голосование за новый дизайн банкноты номиналом в 500 рублей проходит на сайте Банка России. Уже более 1,1 миллиона человек приняли в нем участие. Окончательные итоги ЦБ подведет 14 октября в 12.00 мск, сообщил ранее в среду Банк России.
Как уточнялось в материалах регулятора, пока среди объектов города Пятигорска для лицевой стороны купюры лидируют Академическая (Елизаветинская) галерея, скульптура орла, терзающего змею, гора Бештау и Лермонтовская галерея. А среди символов Северо-Кавказского округа для оборотной стороны большинство голосов набрали гора Эльбрус, Грозный-Сити, Дербентская крепость.
Белов рассказал, почему купюра в 500 рублей посвящена именно Северо-Кавказскому федеральному округу. «Мы хотим, чтобы на наших новых купюрах были объекты со всей страны. Поэтому от городской тематики перешли к федеральным округам. Теперь каждая банкнота посвящена одному округу и его столице», — пояснил он.
Такой подход позволяет показать величие и красоту всей страны, добавил Белов.