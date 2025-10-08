Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЦБ объяснил, зачем нужно менять дизайн банкнот

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Зампред ЦБ РФ Сергей Белов объяснил, зачем нужно менять дизайн банкнот.

Источник: © РИА Новости

«Деньги нуждаются в обновлении, прежде всего, с точки зрения защиты от подделок. Технологии стремительно развиваются, и чтобы противостоять мошенникам, нам нужно не просто идти в ногу со временем, а быть на шаг впереди», — сказал Белов, слова которого приводятся в Telegram-канале регулятора.

По словам зампреда ЦБ, банкноты — это не просто инструмент расчета, это визитная карточка страны, которая отображает историю государства и современные достижения. «Это символ культурной преемственности, и они должны быть современными, красивыми, удобными, чтобы их хотелось держать в руках», — добавил он.

Онлайн-голосование за новый дизайн банкноты номиналом в 500 рублей проходит на сайте Банка России. Уже более 1,1 миллиона человек приняли в нем участие. Окончательные итоги ЦБ подведет 14 октября в 12.00 мск, сообщил ранее в среду Банк России.

Как уточнялось в материалах регулятора, пока среди объектов города Пятигорска для лицевой стороны купюры лидируют Академическая (Елизаветинская) галерея, скульптура орла, терзающего змею, гора Бештау и Лермонтовская галерея. А среди символов Северо-Кавказского округа для оборотной стороны большинство голосов набрали гора Эльбрус, Грозный-Сити, Дербентская крепость.

Белов рассказал, почему купюра в 500 рублей посвящена именно Северо-Кавказскому федеральному округу. «Мы хотим, чтобы на наших новых купюрах были объекты со всей страны. Поэтому от городской тематики перешли к федеральным округам. Теперь каждая банкнота посвящена одному округу и его столице», — пояснил он.

Такой подход позволяет показать величие и красоту всей страны, добавил Белов.

Узнать больше по теме
Деньги: постигаем основы финансовой грамотности
Мы используем деньги в повседневной жизни каждый день, редко задумываясь о них как о сложной системе. Если вы хотите больше узнать об этом финансовом инструменте и его функциях, читайте наш материал.
Читать дальше