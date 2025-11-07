Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЦБ объяснил, почему не стоит запрещать микрозаймы

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Запрет микрозаймов в микрофинансовых организациях (МФО) подтолкнет людей к нелегальным кредиторам на сером рынке, на котором не действуют механизмы защиты, сообщил Банк России в своем Telegram-канале.

Как накопить миллион: полезные советы и лайфхаки
Источник: © РИА Новости

«Для МФО вводятся немало ограничений. Но если запретить людям брать микрозаймы, это подтолкнет их к нелегальным кредиторам. На сером рынке не действуют никакие механизмы защиты — в отличие от рынка МФО, который регулируется Банком России», — сообщил регулятор, отвечая на вопрос о законности существования МФО.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, поэтапно ужесточающий правила выдачи микрофинансовыми организациями (МФО) потребительских займов гражданам: в частности, с июля 2026 года россияне смогут иметь одновременно не более двух договоров займа с полной стоимостью более 200% годовых каждый.

Одновременно проект увеличивает предельный размер займа юрлицам или индивидуальным предпринимателям.

Документ внесен группой сенаторов и депутатов во главе с председателем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Он направлен на усиление защиты прав потребителей финансовых услуг и снижение долговой нагрузки граждан.