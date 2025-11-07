ЦБ объяснил, почему не стоит запрещать микрозаймы

«Для МФО вводятся немало ограничений. Но если запретить людям брать микрозаймы, это подтолкнет их к нелегальным кредиторам. На сером рынке не действуют никакие механизмы защиты — в отличие от рынка МФО, который регулируется Банком России», — сообщил регулятор, отвечая на вопрос о законности существования МФО.
Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, поэтапно ужесточающий правила выдачи микрофинансовыми организациями (МФО) потребительских займов гражданам: в частности, с июля 2026 года россияне смогут иметь одновременно не более двух договоров займа с полной стоимостью более 200% годовых каждый.
Одновременно проект увеличивает предельный размер займа юрлицам или индивидуальным предпринимателям.
Документ внесен группой сенаторов и депутатов во главе с председателем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Он направлен на усиление защиты прав потребителей финансовых услуг и снижение долговой нагрузки граждан.