ЦБ обновил список системно значимых кредитных организаций

Банк России утвердил перечень системно значимых кредитных организаций (СЗКО). Туда добавили банк «Дом.РФ», следует из материалов на сайте регулятора.

Как накопить миллион: полезные советы и лайфхаки
Источник: РИА "Новости"

Из списка исключили Росбанк и банк «Открытие». С начала 2025 года они сдали лицензии и вошли в группы Т-банка и ВТБ соответственно (оба банка включены в перечень СЗКО).

Обновленный список включает в себя 12 банков. В нем также остались Райффайзенбанк и Юникредит — банки с европейским капиталом (Австрия и Италия соответственно), которые с февраля 2022 года находятся в процессе сокращения бизнеса в России.

«На их долю приходится около 80% совокупных активов российского банковского сектора», — отметили в ЦБ.

Список системно значимых банков пересматривается каждый год. В него включают крупнейшие и ключевые финансовые учреждения, к которым применяются повышенные требования к капиталу. Решение о включении основывается на ряде критериев, включая объем активов и размер вкладов.

Центробанк России планирует пересмотреть методику оценки системной значимости банков. В ближайшие два года регулятор намерен внедрить двухуровневую систему оценки, включая обобщающие и дифференцирующие критерии. Это делается для того, чтобы представить обновленный список СЗКО в 2027 году и перейти к новым дифференцированным надбавкам с 2028 года.

С 2020 года российские банки обязаны соблюдать не только стандартные нормативы достаточности капитала, но и дополнительные надбавки. Надбавка представляет собой резерв собственных средств, который служит буфером на случай ухудшения финансового положения банка. Для кредитных организаций с универсальной лицензией обычная надбавка составляет 2,5%, тогда как для системно значимых банков она увеличена на 1 процентный пункт — до 3,5%. Эта разница отражает так называемую надбавку за системную значимость. Во время кризиса 2022 года ЦБ обнулил все надбавки, чтобы снизить финансовую нагрузку на банки. С 2024 года требования к капиталу постепенно повышаются, и к 2028 году предполагается их возвращение к докризисным уровням.

