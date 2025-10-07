ЦБ обновил список системно значимых кредитных организаций

С 2020 года российские банки обязаны соблюдать не только стандартные нормативы достаточности капитала, но и дополнительные надбавки. Надбавка представляет собой резерв собственных средств, который служит буфером на случай ухудшения финансового положения банка. Для кредитных организаций с универсальной лицензией обычная надбавка составляет 2,5%, тогда как для системно значимых банков она увеличена на 1 процентный пункт — до 3,5%. Эта разница отражает так называемую надбавку за системную значимость. Во время кризиса 2022 года ЦБ обнулил все надбавки, чтобы снизить финансовую нагрузку на банки. С 2024 года требования к капиталу постепенно повышаются, и к 2028 году предполагается их возвращение к докризисным уровням.