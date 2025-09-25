Ричмонд
ЦБ не будет вводить банкноты нового номинала

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Купюры нового номинала в России вводить не планируется, банкнотный ряд и так достаточно широкий, рассказал в интервью РИА Новости заместитель председателя Банка России Сергей Белов.

Как накопить миллион: полезные советы и лайфхаки
Источник: © РИА Новости

«Нет, номинальный ряд банкнот у нас и так достаточно широкий», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Решение о выпуске нового номинала принимается Банком России исходя из ряда показателей — это и экономическая ситуация в стране, и потребность в наличных, и размер средней зарплаты. И самое главное — это соотношение между объемами платежей, которые осуществляются в наличной и безналичной форме, подчеркнул Белов.

«Сейчас мы видим, что безналичные расчеты занимают уже свыше 80%. Мы понимаем, что наличные деньги все реже будут использоваться в платежах. Но мы будем следить, как дальше будут развиваться события», — добавил зампред ЦБ.

Также Белов подчеркнул, что ЦБ не видит необходимости и в модернизации монетного ряда.

