ЦБ не будет вводить банкноты нового номинала

«Нет, номинальный ряд банкнот у нас и так достаточно широкий», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Решение о выпуске нового номинала принимается Банком России исходя из ряда показателей — это и экономическая ситуация в стране, и потребность в наличных, и размер средней зарплаты. И самое главное — это соотношение между объемами платежей, которые осуществляются в наличной и безналичной форме, подчеркнул Белов.
«Сейчас мы видим, что безналичные расчеты занимают уже свыше 80%. Мы понимаем, что наличные деньги все реже будут использоваться в платежах. Но мы будем следить, как дальше будут развиваться события», — добавил зампред ЦБ.
Также Белов подчеркнул, что ЦБ не видит необходимости и в модернизации монетного ряда.