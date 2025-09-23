Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЦБ начал работу над новой банкнотой в 500 рублей

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Банк России приступил к работе над новой банкнотой в 500 рублей, заявил в интервью РИА Новости зампредседателя ЦБ Сергей Белов.

Источник: © РИА Новости

«Да, мы начали работать над созданием банкноты номиналом 500 рублей. Новая пятисотка будет выполнена в сиренево-фиолетовых оттенках, как и ее предшественница», — рассказал он.

Белов подчеркнул, что Центробанк придерживается цветовой палитры, которая была характерна для банкнот образца 1997 года, чтобы люди могли легко распознавать номиналы.

Новая купюра в 500 рублей будет посвящена Северо-Кавказскому федеральному округу и его центру — городу Пятигорску, еще в 2022 году эксперты региональной рабочей группы сформировали предварительный список достопримечательностей.

«Сейчас мы готовимся к очередному этапу выбора символов для банкноты 500 рублей. В конце сентября планируем провести заседание Консультативного совета. Его участники определят перечень объектов, которые затем мы вынесем на общественное онлайн-голосование», — подчеркнул зампредседателя ЦБ.

Белов добавил, что Банк России брал паузу, чтобы завершить работу над тысячерублевой банкнотой.

Узнать больше по теме
Центральный банк России в 2025 году: кому принадлежит и на чем зарабатывает
Главное финансовое учреждение нашей страны — Центральный банк России. Именно он определяет развитие всей денежно-кредитной системы. Расскажем о его структуре, задачах и дадим прогноз эксперта по размеру ключевой ставки в РФ.
Читать дальше