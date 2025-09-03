Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЦБ начал обсуждение с рынком уточнения способов оценки доходов заемщиков

Свою позицию в регулятор уже направила Ассоциация банков России, отметил статс-секретарь — заместитель председателя ЦБ Алексей Гузнов.

Источник: Петр Ковалев/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Банк России начал обсуждение с рынком предложения о запрете банкам и микрофинансовым организациям (МФО) использовать информацию о доходах заемщика, которая содержится в заявлении на потребительский кредит. Об этом на полях ВЭФ заявил журналистам статс-секретарь — заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов.

«Речь идет о том, чтобы при расчете долговой нагрузки использовались официальные документы, а не модели статические и прочие документы, а также неформальные документы, которые получает работник у своего работодателя. Дискуссия по этому поводу ведется. Говорить о том, как эта дискуссия пройдет, пока не могу. Она вот только началась. Но есть определенные задачи, есть определенные поручения», — сказал он.

По его словам, свою позицию в регулятор уже направила Ассоциация банков России.

Ранее в докладе ЦБ о развитии банковского регулирования и надзора сообщалось, что регулятор готовит законодательные ограничения по возможности для банков и МФО использовать собственную форму для оценки доходов заемщика.

Х Восточный экономический форум проходит в этом году во Владивостоке 3—6 сентября. Организатор ВЭФ — Фонд Росконгресс. ТАСС — генеральный информационный партнер.

Узнать больше по теме
Доход: основные виды и особенности
Учет денежных и нематериальных ресурсов — основа для принятия финансовых решений, планирования бюджета и инвестирования. Рассказываем, что такое доход, какие бывают виды и источники поступлений, а также какие активы нельзя отнести к доходам.
Читать дальше