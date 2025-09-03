ЦБ начал обсуждение с рынком уточнения способов оценки доходов заемщиков

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Банк России начал обсуждение с рынком предложения о запрете банкам и микрофинансовым организациям (МФО) использовать информацию о доходах заемщика, которая содержится в заявлении на потребительский кредит. Об этом на полях ВЭФ заявил журналистам статс-секретарь — заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов.
«Речь идет о том, чтобы при расчете долговой нагрузки использовались официальные документы, а не модели статические и прочие документы, а также неформальные документы, которые получает работник у своего работодателя. Дискуссия по этому поводу ведется. Говорить о том, как эта дискуссия пройдет, пока не могу. Она вот только началась. Но есть определенные задачи, есть определенные поручения», — сказал он.
По его словам, свою позицию в регулятор уже направила Ассоциация банков России.
Х Восточный экономический форум проходит в этом году во Владивостоке