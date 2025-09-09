ЦБ начал обсуждать новый раунд выплат по замороженным активам россиян

С декабря 2023 года Национальный расчетный депозитарий (НРД) выплачивал российским инвесторам денежные средства по иностранным ценным бумагам (купоны, дивиденды и погашения облигаций), которые были заблокированы в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Компенсация средств по замороженным активам проходила в рамках президентского указа № 665 от 9 сентября 2023 года. Однако действие документа распространялось лишь на те выплаты, которые поступали в НРД в период с 1 февраля 2022 года по 8 сентября 2023-го включительно. Следовательно, все платежи, которые приходили владельцам заблокированных активов после этого срока, так и остаются заблокированными.