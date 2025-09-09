ЦБ начал обсуждать новый раунд выплат по замороженным активам россиян

С декабря 2023 года Национальный расчетный депозитарий (НРД) выплачивал российским инвесторам денежные средства по иностранным ценным бумагам (купоны, дивиденды и погашения облигаций), которые были заблокированы в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Компенсация средств по замороженным активам проходила в рамках президентского указа № 665 от 9 сентября 2023 года. Однако действие документа распространялось лишь на те выплаты, которые поступали в НРД в период с 1 февраля 2022 года по 8 сентября 2023-го включительно. Следовательно, все платежи, которые приходили владельцам заблокированных активов после этого срока, так и остаются заблокированными.
В начале июня «РБК Инвестиции» выяснили, что Банк России запрашивал у брокеров данные об исполнении указа № 665. Юристы тогда не исключили, что это может быть подготовкой к новому раунду. Сейчас четыре источника на финансовом рынке сообщили Радио РБК, что им известно о рабочих обсуждениях с ЦБ о механизме продления действия президентского указа № 665.
«На рабочем уровне обсуждения продления указа № 665 и распространение его на выплаты после 9 сентября идут. Когда это наступит — вопрос непростой», — сказал один из собеседников Радио РБК.
Другой источник добавил, что обсуждения проходят совместно с Банком России, и расширение сроков выплат может быть возможно только после завершения текущих выплат, которые проходят в рамках последней очереди.
Президентский указ по сути предусматривает обмен выплат по государственным евробондам России, положенных их держателям из недружественных стран, на средства попавшего под санкции НРД в европейских депозитариях. Российские выплаты направляются российским лицам с замороженными иностранными активами, а иностранцы получают право требовать положенные им средства по госбумагам России со счетов НРД за рубежом.
То, что на заблокированных счетах НРД уже накопились средства для потенциальных новых выплат частным инвесторам, Радио РБК подтвердила управляющий директор по развитию продуктов корпоративного бизнеса депозитария Анна Володина. «После 9 сентября 2023 года выплаты по иностранным ценным бумагам продолжались, и продолжают зачисляться на счета НРД в иностранных депозитариях, поэтому в период начиная с 9 сентября 2023 года на счетах НРД в иностранных депозитариях накопился некоторый объем выплат, определенная часть из которого подлежит передаче розничным инвесторам», — сообщила она.
По словам Володиной, механизм разблокировки так или иначе работает — иностранные депозитарии распределяют среди своих клиентов средства со счетов НРД, которыми они получили право распоряжаться в рамках механизма 665 указа.
ЦБ выясняет, сколько активов осталось заморожено у россиян. Зачем ему это.
Указ президента № 665 от 9 сентября 2023 года определил порядок расчетов с российскими инвесторами, владеющими замороженными иностранными активами, за счет платежей, которые предназначились из бюджета в пользу иностранцев-держателей госдолга России (зачисляются на счета типа «И»). Под компенсацию подпадали выплаты по бумагам, которые были заблокированы на счетах НРД в Euroclear и Clearstream с 1 февраля 2022 года по 8 сентября 2023-го включительно.
Документ фактически устанавливал схему «виртуального обмена» активами: купонные выплаты, которые предназначались иностранным владельцам российских еврооблигаций Минфина, направлялись на выплаты россиянам зависших на Западе купонов, погашений и дивидендов по заблокированным бумагам. А иностранным инвесторам НРД направлял разрешение на соизмеримые выплаты со своих замороженных счетов в Европе. При этом нерезиденты должны были самостоятельно договариваться с европейскими регуляторами, чтобы получить эти деньги с заблокированных счетов НРД в европейских депозитариях (НРД находится под санкциями ЕС с июня 2022 года).
Радио РБК направило запросы в пресс-службы Банка России, Минфина, НРД и СПБ Биржи.
Новые выплаты: насколько возможны и что для этого нужно сделать.
В середине мая зампред Банка России Филипп Габуния, отвечая на вопрос о возможности продления действия президентского указа 665, говорил, что ЦБ будет продолжать разработку мер по разморозке активов российских инвесторов.
Выплаты держателям иностранных ценных бумаг в рамках первой, второй, третьей очередей были завершены в сентябре прошлого года. Сейчас проходят выплаты в рамках пятой очереди в пользу владельцев иностранных облигаций и российских евробондов, если это не физлица или управляющие компании (УК). Последняя такая выплата запланирована на конец марта 2026 года, следует из графика на сайте НРД.
Советник Pen & Paper Роман Кузьмин не видит существенных препятствий к расширению сферы действия указа № 665. По словам эксперта, механизм в рамках указа зарекомендовал себя как достаточно эффективный способ частичной компенсации замороженных активов российских инвесторов.
«Выплаты осуществляются за счет средств, накопленных на счетах типа “И” — на них начисляются выплаты по еврооблигациям в пользу иностранных инвесторов. Обязательства Российской Федерации по евробондам длительные, есть выпуски с погашением до 2036 года. Известно, что средства продолжают поступать на счета типа “И”, — объясняет он.
Погашение выплат по ценным бумагам частных инвесторов потенциально может быть продолжено за счет установления нового круга выплачиваемых средств по замороженным активам, рассуждает Кузьмин.
С этим мнением согласен и партнер, соруководитель практики санкционного права Delcredere Андрей Рябинин. Эксперт считает, что самым очевидным форматом расширения предмета действия 665-го указа может быть продление компенсационного периода для инвестиционных доходов с сентября 2023 года до соответствующего периода 2025 или 2026 годов. Однако для этого должна быть полностью погашена сумма инвестиционных доходов по действующей редакции указа, подчеркивает он.
«Процедурно распространение указа на новый период начисления инвестиционных доходов — простая бюрократическая задача. Главное — оценить объемы таких доходов, подлежащих компенсации, и определить источники их финансирования, что может быть сделано только финансовыми властями на основании информации, получаемой от ключевых участников финансового рынка», — рассуждает Рябинин.
Руководитель направления «еврооблигации» Ассоциации владельцев облигаций (АВО) Сергей Сазонов считает вполне логичным продление действия указа на новые выплаты. «Все купоны, дивиденды и средства от погашения иностранных бумаг после 9 сентября 2023-го по-прежнему остаются в Европе. Было бы неплохо для российского рынка произвести еще одну серию “обмена заложниками”, — резюмирует он.
Что это значит для заблокированных активов в НРД и СПБ Банке.
Проведение новых раундов разблокировки по указу № 665 позволит компенсировать частным инвесторам выплаты, поступившие после 9 сентября 2023 года по заблокированным ценным бумагам, отмечает Кузьмин из Pen & Paper. Определяющее значение при расширении компенсационного механизма по 665-му указу будет играть не объем оставшихся заблокированными активов, а прогнозируемый объем средств на счетах «И», считает юрист. «Вероятно, после оценки результатов реализации механизма, остатка средств на счетах типа “И” (при их наличии) и прогнозируемого объема выплат, которые могут быть зачислены на счета типа “И”, будет определен новый промежуток заблокированных выплат», — допускает он.
Более того, расширение действия 665-го указа может затронуть активы, заблокированные в СПБ Банке (депозитарий СПБ Биржи, которая попала под санкции США в ноябре 2023 года), обращает внимание руководитель направления разблокировки активов BGP Litigation Ирина Ротачкова. Также под расширение указа могут попасть ценные бумаги, которые хранятся на прямых счетах российских брокеров в зарубежных депозитариях. «Например, часть иностранных ценных бумаг, приобретенных через Альфа-банк, заблокирована на счетах самого банка в бельгийском Euroclear», — приводит пример эксперт.
Один из источников Радио РБК сообщил, что пока распространение действия президентского указа на заблокированные активы в СПБ Банке не обсуждалось.
Ранее СПБ Биржа сообщила о том, что в 2024 году в рамках указа президента № 665 ей удалось разблокировать активы инвесторов на ₽52,97 млрд. Юристы, опрошенные Радио РБК, уточняли, что в этом случае речь шла об активах, хранение которых было структурировано по цепочке СПБ Банк — НРД — Euroclear. Активы же с цепочкой хранения напрямую через СПБ Банк под действие президентского указа не подпадают.
Сазонов из АВО отмечает, что с технической точки зрения распространение действия указа на бумаги, хранящиеся в СПБ Банке, возможно. «СПБ Банк тоже является депозитарием и вполне вероятно можно будет провести аналогичный взаимозачет требований, где с одной стороны на счетах типа “С” находятся средства недружественных нерезидентов, с другой стороны, средства российских инвесторов в Европе, удерживающиеся более трех лет», — предлагает он.