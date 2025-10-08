Ричмонд
ЦБ: истекшие карты Visa и MasterCard продолжат работать в России

СИРИУС, /федеральная территория/. 8 октября. /ТАСС/. Карты Visa и MasterCard с истекшим сроком годности продолжат работать в России, резких шагов по их отключению не будет, заявила глава департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина журналистам в кулуарах «Финополиса-2025».

Как накопить миллион: полезные советы и лайфхаки
Источник: AP 2024

«Все карты работают. Как международные платежные системы ушли, мы сделали все, чтобы они работали и наши люди ничего не почувствовали. Мы нашли решение, чтобы карты не блокировались, никаких резких шагов, которые доставят неудобство гражданам, мы делать не будем. Мы находимся у диалоге с банками, как предпринять правильные шаги, чтобы все вопросы безопасности были закрыты», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Бакина отметила, что работа по постепенному выводу карт ушедших платежных систем из оборота проводится с 2022 года.

В ВТБ ТАСС также заверили, что банковские карты с истекшим сроком действия сертификата безопасности по-прежнему защищены и не требуют срочного перевыпуска.

Сертификаты безопасности международных платежных систем истекли во всех чипах карт Visa и Mastercard с 1 января 2025 года. В связи с возникшими из-за этого рисками безопасности в России планируются ограничения работы просроченных карт, заявлял в интервью РБК гендиректор Национальной системы платежных карт (НСПК) Дмитрий Дубынин.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума «Финополис-2025».

