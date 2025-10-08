ЦБ: истекшие карты Visa и MasterCard продолжат работать в России

«Все карты работают. Как международные платежные системы ушли, мы сделали все, чтобы они работали и наши люди ничего не почувствовали. Мы нашли решение, чтобы карты не блокировались, никаких резких шагов, которые доставят неудобство гражданам, мы делать не будем. Мы находимся у диалоге с банками, как предпринять правильные шаги, чтобы все вопросы безопасности были закрыты», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.