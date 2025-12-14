ЦБ и МВД запустили реабилитацию клиентов банков с заблокированными картами

О новом способе снять блокировку с банковских карт сообщил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров. «Мы с коллегами из МВД запустили процедуру так называемой реабилитации. Механизм касается тех лиц, которые связаны с продажей и покупкой криптовалюты», — рассказал он на конференции «Антифрод Россия».
В основном под блокировку попадают молодые люди в возрасте от 15 до 24 лет, которых мошенники используют в роли дропов. Банки вычисляют их и передают сведения в специальную базу ЦБ с реквизитами мошеннических счетов. Карты им блокируют, а дистанционное обслуживание приостанавливают на неопределенный срок.
Кроме дропов под блокировку попадают невольные участники мошеннической схемы «треугольник». Это когда мошенники крадут у одного человека рубли, а затем представляются другому покупателями крипты и расплачиваются за нее ворованными деньгами. В результате человек, легально владевший криптовалютой, но обменявший ее на похищенные средства, становится фигурантом уголовного дела.
Люди, попавшие в базу, и раньше имели право обратиться в свой банк либо напрямую в ЦБ с жалобой на необоснованную блокировку. Хотя сотрудники Центробанка рассматривают такие запросы, удовлетворяются они редко. Запуск процедуры реабилитации стал результатом «совершенствования механизмов по выводу из базы», отметил Вадим Уваров.
В «черной базе» ЦБ с реквизитами мошенников есть люди, которых банки внесли туда по ошибке. Новая процедура должна помочь это исправить.
«Большинство обращений, которые поступают в Банк России, мы не удовлетворяем. То есть основная масса людей, которые попадают в базу, находится там обоснованно», — подчеркнул он. Более 500 человек в 2025 году обратились в суды с требованием разблокировать свои карты, но лишь в четырех случаях судьи сочли доводы истцов убедительными и указали банкам отозвать блокировку, а всем остальным отказали.
По словам Уварова, механизм реабилитации предназначен для лиц, которые полностью уверены в своей невиновности и готовы доказать это сотрудникам МВД. Тогда им разблокируют карты в досудебном порядке. Этим путем в ЦБ рассчитывают «немножко почистить» свою базу со списками мошеннических счетов, но цифры не называют.
По данным Центробанка, за первые три квартала 2025 года россияне подали более 170 тысяч жалоб в отношении кредитных организаций, что на 21% больше аналогичного показателя 2024 года. При этом основной рост обращений пришелся на проблемы, связанные с блокировкой счетов и карт.
Попавшим под блокировку людям придется лично обращаться в МВД, чтобы «допроситься» и обосновать свою невиновность.
Вадим Уваров говорит, что ежедневно в ЦБ поступает до тысячи таких жалоб. О том, что банки «перегнули палку» в пылу борьбы с финансовым мошенничеством, ранее говорила и председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Во многих случаях банки даже не объясняют клиентам, за что именно заблокировали им карты, заметила глава ЦБ.
Теперь Центробанк сам стал предоставлять информацию людям, которые обращаются в ЦБ с жалобами. Так можно выяснить, где были похищены деньги, номер уголовного дела и подразделение МВД, которое его ведет. Именно туда и следует обращаться попавшим под блокировку лицам, чтобы «допроситься» и обосновать правоохранителям свою непричастность к преступлениям мошенников.
«После всех этих процедур из МВД направляют уведомление в Банк России, что спор урегулирован в досудебном порядке, и предлагают рассмотреть вопрос о выводе из нашей базы», — пояснил Вадим Уваров.
Новый порядок разблокировки упрощает решение проблемы добропорядочным россиянам, заявил «РГ» профессор Президентской академии (РАНХиГС) Алексей Войлуков. «Однако остаются и практические сложности: расследование может вестись в другом регионе, и человеку фактически приходится добиваться разъяснений и доказательств своей непричастности на большом расстоянии. В эпоху цифровых сервисов такая ситуация выглядит устаревшей и повышает нагрузку на людей», — отметил Войлуков.