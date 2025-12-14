ЦБ и МВД запустили реабилитацию клиентов банков с заблокированными картами

«Большинство обращений, которые поступают в Банк России, мы не удовлетворяем. То есть основная масса людей, которые попадают в базу, находится там обоснованно», — подчеркнул он. Более 500 человек в 2025 году обратились в суды с требованием разблокировать свои карты, но лишь в четырех случаях судьи сочли доводы истцов убедительными и указали банкам отозвать блокировку, а всем остальным отказали.