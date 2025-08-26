ЦБ дает шанс: 12 сентября регулятор может снова снизить «ключ» на 2%

Пока же баланс сохраняется: продовольственная дефляция нивелирует риски повышения цен на непродовольственные товары. Но этот баланс может быть нарушен уже осенью. Формируя прогнозы, ЦБ исходит из того, что по итогам года инфляция может снизиться в годовом выражении до 6−7%, а в случае благоприятного развития событий — и того ниже. Однако, эталонная траектория самого регулятора, предполагающая возвращение к цели в 4% годовых, требует куда более жесткого снижения уровня цен в августе (- 0,38% месяц к месяцу) и сдержанного роста в сентябре (не более +0,08%).