ЦБ дает шанс: 12 сентября регулятор может снова снизить «ключ» на 2%

Похоже, экономика не выдерживает «ключа» даже в 18% годовых. Изначально планировалось, что высокая ставка должна была охладить потребительский и кредитный бум, но в итоге удар пришелся по реальному сектору. В итоге банки ежемесячно выплачивают свыше миллиарды рублей по высоким депозитным ставкам, но источники прибыли тают: девелоперы в кризисе, промышленность живет на субсидиях, а малый бизнес сворачивает инвестиционные проекты. В этой ситуации возник консенсус: дальнейшее удержание экономики на финансовом «шнурке» бессмысленно. Однако именно резкое снижение на 2 п.п. станет символом того, что ЦБ признал: прежняя стратегия высокого «ключа» себя исчерпала.
«Таким образом, созрел всеобщий консенсус о необходимости снижения процентных ставок в экономике. Некоторые аналитики уже указывают на компромиссный уровень ключевой ставки 10−12 процентов. С другой стороны, ЦБР уверенно показывает ежемесячное снижение инфляции в годовом выражении уже с марта текущего года. Это служит главным оправданием смягчения денежно-кредитной политики», — подтверждает Сергей Толкачев, профессор кафедры экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ.
Устойчивость или иллюзия?
По данным Росстата, неделя с 12 по 18 августа вновь принесла дефляцию: потребительские цены снизились на 0,04% после падения на 0,08% неделей ранее. В совокупности с начала месяца их снижение составило 0,19%, а годовая инфляция замедлилась до 8,46% против 8,6% неделей ранее. С начала года индекс потребительских цен вырос на 4,16%, что остается в пределах умеренных значений, учитывая динамику последних лет.
Таким образом, российская экономика переживает пятую неделю подряд с отрицательной инфляцией. Подобный отрезок статистики в последний раз наблюдался летом 2022 года, когда дефляция продержалась 11 недель. Конечно, это во многом объясняется сезонным удешевлением плодоовощной продукции, но аналитики отмечают и важный структурный момент: инфляция замедляется и в «ядре» корзины, то есть в сегментах, не подверженных столь сильным колебаниям. Дополнительный аргумент — июльское торможение цен у производителей, что обычно служит опережающим индикатором потребительской инфляции.
В оптимистичном сценарии смягчение политики будет способствовать постепенному восстановлению экономики без резкого роста инфляции, и тогда годовые темпы действительно могут стабилизироваться ближе к 6% или чуть ниже. В пессимистичном варианте оживление спроса совпадет с ростом цен в непродовольственном секторе, что вернет инфляцию на траекторию выше прогнозов ЦБ.
Однако устойчивость этого тренда вызывает вопросы. Продовольственный сектор, ставший главным источником снижения цен, постепенно исчерпывает свой потенциал. В ближайшие недели сезонное удешевление овощей и фруктов пойдет на убыль, и компенсирующий эффект может исчезнуть. Параллельно усиливается давление со стороны непродовольственного сектора, где ценовая динамика гораздо менее предсказуема.
«Существуют и другие сдерживающие факторы — в частности, высокие инфляционные ожидания и волатильность на валютном рынке. Если курс доллара резко вырастет до 12 сентября, это может ограничить готовность ЦБ к снижению ставки. И напротив, укрепление рубля упростит такое решение», — считает первый заместитель Председателя Правления ПАО «РосДорБанк» Эдуард Христианов.
Пока же баланс сохраняется: продовольственная дефляция нивелирует риски повышения цен на непродовольственные товары. Но этот баланс может быть нарушен уже осенью. Формируя прогнозы, ЦБ исходит из того, что по итогам года инфляция может снизиться в годовом выражении до 6−7%, а в случае благоприятного развития событий — и того ниже. Однако, эталонная траектория самого регулятора, предполагающая возвращение к цели в 4% годовых, требует куда более жесткого снижения уровня цен в августе (- 0,38% месяц к месяцу) и сдержанного роста в сентябре (не более +0,08%).
«Рост цен остается неоднородным — с одной стороны существенно замедлился рост цен на непродовольственные товары, наметился тренд на замедление роста продовольственных цен, в лидерах роста — стоимость услуг. В среднем, месячные темпы роста цен в аннуализированном виде без учета тарифов уже находятся вблизи 4% с тарифами 8,5% по итогам июля», — поясняет главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров.
Аргументы и последствия
Темпы инфляции, зафиксированные в июле-августе, создают благоприятные условия для снижения ключевой ставки на 100−200 б.п. в сентябре. Самым обсуждаемым сценарием становится снижение «ключа» на 2 п.п. — до 16% годовых. Такой шаг, с одной стороны, отражал бы стремление ЦБ поддержать инвестиционный и потребительский спрос, а также облегчить долговую нагрузку бизнеса. С другой стороны, столь масштабное смягчение несет риски ускорения инфляции уже в октябре-ноябре, когда сезонные факторы перестанут работать в пользу дефляции.
Финансовый рынок воспринимает вероятность снижения ставки как высокую. Кривая доходности гособлигаций (ОФЗ) уже начала закладывать ожидания более мягкой политики: котировки длинных выпусков укрепились, что сигнализирует о росте уверенности инвесторов в снижении стоимости заимствований. На валютном рынке реакция пока сдержанная, однако традиционно более низкая ставка может оказать давление на рубль, особенно при условии сохранения высокой волатильности нефтяных котировок и внешнеполитических рисков. Не стоит скидывать со счетов и геополитику: положение фондового рынка сейчас двоякое — на позитиве он уйдет к 3500 п., а при негативе способен вернуться к предыдущим уровням.
Индекс Мосбиржи крутится вокруг уровня 2850 пунктов с апреля 2025 года, но оторваться от него пока не получается. Очевидно, что для формирования нового тренда необходима дополнительная информация. Если на следующей неделе ситуация с организацией новых переговоров по мирному урегулированию не прояснится, индекс рынка уйдет ниже уровня 2850 пунктов.
В результате, регулятор может оказаться перед непростым выбором: с одной стороны, рынок ждет решительных шагов, с другой — слишком резкое смягчение может расшатать баланс инфляционных ожиданий.
Кредиты и цены
Снижение ключевой ставки на 2% автоматически приведет к удешевлению кредитов. Банковский сектор традиционно реагирует на шаги ЦБ в течение нескольких недель, и уже к октябрю можно ожидать пересмотра ставок по корпоративным и потребительским займам. Для бизнеса это означает снижение стоимости оборотного и инвестиционного финансирования, а для населения — небольшое смягчение условий по ипотеке и потребительским кредитам.
Однако эффект не будет мгновенным и универсальным. Банки осторожно переносят решения ЦБ в свою ценовую политику, учитывая риски качества портфеля и нестабильность внешней среды. Поэтому если для крупных компаний снижение ставки станет реальным стимулом к активизации заимствований, то для населения эффект окажется менее заметным, особенно на фоне сохраняющейся высокой долговой нагрузки.
Что касается ценовой динамики, то здесь ситуация двоякая. Более дешевые кредиты способны подстегнуть спрос и тем самым усилить давление на инфляцию ближе к концу года. Но при сохранении умеренной динамики цен в сентябре и октябре этот фактор может быть сглажен.
«Стоимость потребительской корзины является основным индикатором для ЦБ при принятии решений по ставке. Сначала изменяются цены, и уже затем ЦБ реагирует изменением ставки. Поэтому само по себе изменение ставки не оказывает прямого влияния на цены — скорее, изменение стоимости потребительской корзины влияет на решение по ключевой ставке», — полагает Эдуард Христианов из «РосДорБанка».
Осенний тест на прочность
Сентябрьское заседание может стать поворотным. Решение снизить ставку до 16% будет воспринято рынком как сигнал о том, что ЦБ уверен в устойчивости траектории инфляции. Однако именно осень покажет, насколько этот шаг был оправдан. В условиях оживления потребительского спроса и возможного давления со стороны валютного курса регулятору предстоит удерживать баланс между стимулированием экономики и сохранением ценовой стабильности.
«Таким образом, с учетом прогноза на 2026 год (“ключ” в 12−13%), двузначных процентных ставок по депозитам можно будет ждать и в следующем году», — заключает Ирина Андриевская из «Выберу.ру».
На практике сентябрьская развилка станет главным событием года для денежно-кредитной политики: либо Банк России начнет плавное смягчение курса, открывая дорогу к более дешевым кредитам, либо окажется вынужден притормозить, если сезонный фактор перестанет работать в пользу дефляции. В любом случае именно 12 сентября рынок получит главный ответ — насколько ЦБ РФ готов доверять текущей статистике и идти на риск ради ускорения экономической активности.
Траектория инфляции идет ближе к нижней прогнозной границе, что соответствует 14% ставке на конец года по прогнозу ЦБ. Траектория ставок и до конца года будет соответствовать снижению на 2 п. п. в сентябре и далее по 1 п. п. на каждом заседании до конца года.
