Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-глава Минфина предупредил о «чеховском ружье» для экономики РФ

В ближайшие годы американский фондовый рынок может столкнуться с новым «кризисом доткомов», что создает угрозу замедления глобального экономического роста, полагает бывший министр финансов и экономист Михаил Задорнов. По его словам, это станет «чеховским ружьем» для России.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

«Есть все предпосылки к тому, что во второй половине 2026-го, может быть, в 2027 году будет существенная коррекция на (американском — ред.) фондовом рынке. Это сравнимо с кризисом доткомов в начале 2000-х», — заявил экс-министр финансов РБК.

По его мнению, данный сценарий сопровождается существенным риском замедления темпов роста мировой экономики. В случае его реализации для России это может обернуться снижением цен на сырьевые товары, включая не только нефть и газ, но также цветные и черные металлы, продукцию химической промышленности.

«Конечно, риск турбулентности на американском и глобальных рынках — это не “черный лебедь”, он просматривается. Скорее это “чеховское ружье”, которое рано или поздно выстрелит. Не Россия его зарядила и повесила, но мы — те, кто сидит в партере зрительного зала», — подытожил Задорнов.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

Узнать больше по теме
Фондовый рынок в 2025 году: как начать зарабатывать на акциях
Медведи, быки, волки с Уолл-Стрит и другая «живность» населяет мир биржевой торговли. Как не сбиться с пути и заработать на фондовом рынке в 2025 году, расскажем в статье с помощью эксперта.
Читать дальше