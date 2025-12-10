Экс-глава Минфина предупредил о «чеховском ружье» для экономики РФ

«Есть все предпосылки к тому, что во второй половине 2026-го, может быть, в 2027 году будет существенная коррекция на (американском — ред.) фондовом рынке. Это сравнимо с кризисом доткомов в начале 2000-х», — заявил экс-министр финансов РБК.
По его мнению, данный сценарий сопровождается существенным риском замедления темпов роста мировой экономики. В случае его реализации для России это может обернуться снижением цен на сырьевые товары, включая не только нефть и газ, но также цветные и черные металлы, продукцию химической промышленности.
«Конечно, риск турбулентности на американском и глобальных рынках — это не “черный лебедь”, он просматривается. Скорее это “чеховское ружье”, которое рано или поздно выстрелит. Не Россия его зарядила и повесила, но мы — те, кто сидит в партере зрительного зала», — подытожил Задорнов.
