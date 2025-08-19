Бывшие тесть и теща Баскова скопили долгов на 17 млрд рублей

Согласно материалам, с которыми ознакомилисть РИА Новости, общая сумма задолженности бывших тестя и тещи Баскова превышает 17,1 миллиарда рублей, однако из них свыше 16,2 миллиарда рублей касаются взыскания по иску Генпрокуратуры.
Остальную сумму — более 900 млн рублей — Шпигели должны в том числе за ЖКХ и налоги. Отмечается, что Евгения Шпигель задолжала по налогам и коммуналке почти 1 миллион рублей. Кроме того, с февраля этого года с нее взыскивают более 202,6 миллиона рублей «по иным взысканиям имущественного характера в пользу физических и юридических лиц». Также она должна свыше 149,7 миллиона рублей по уголовному штрафу как дополнительному виду наказания.
Размер долга ее супруга составил 370,5 тысячи рублей по налогам и коммунальным платежам, 400 тысяч рублей как «процессуальные издержки в доход государства» и 449,7 млн рублей уголовного штрафа, как дополнительного наказания.
Взысканием долгов Шпигелей занимаются московские судебные приставы и приставы главного межрегионального управления ФССП РФ, в введении которого находятся особо важные исполнительные производства.
Кроме того, в материалах сообщается, что Светлана Шпигель, бывшаа жена певца, задолжала 71 млн рублей — размер вырос из-за просрочки.
В октябре прошлого года на Светлану Шпигель было возбуждено исполнительное производство о взыскании задолженности на сумму 66,9 миллиона рублей перед компанией «Биотек». В связи с тем, что она вовремя не произвела выплату, у нее образовалась задолженность по исполнительскому сбору на 4,6 миллиона рублей.
Как пишут РИА Новости, у Светланы Шпигель «есть возможности погашения долга».
