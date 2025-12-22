Бьются об оклад: 76% компаний планируют индексацию зарплат в 2026-м

Для сравнения, в 2024-м этих компаний было около 75%. Но тогда часть организаций заявляла, что ориентируется на индексацию МРОТ в 16,6%. В то же время, по данным ЦБ, в прошлом году оплату труда проиндексировали порядка 93% опрошенных предприятий, в то время как в 2025-м это сделали около 83%. «Известия» направили запрос в Банк России и Минтруд.