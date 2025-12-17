Курс доллара к 2042 году может вырасти до 133,1 рубля

При этом эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Михаил Зельцер отмечает, что ослабление рубля к 2042 году на 66%, или около 4% среднегодовых напоминает долгосрочный таргет властей по инфляции, отсюда и расчетный курс на будущее. «Правда, прогнозы могут изменяться на основе изменчивой внешней и внутренней среды. Особенно такие долгосрочные. Например, лишь единицы в начале 2025 года прогнозировали текущий курс и обвал доллара на 25%», — подчеркнул эксперт.