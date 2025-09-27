«Бутербродекс» остался на отметке 150,3 пункта

Во второй половине августа средний чек вырос по огурцам (на 9,8%, до 112 рублей) и кофе (на 1,7%, до 237 рублей). Снизился он по батону (на 6%, до 47 рублей), ветчине (на 1,2%, до 255 рублей) и сливочному маслу (на 0,4%, до 233 рублей). Остался прежним по сахару (69 рублей) и сыру (239 рублей). То есть по сравнению с предыдущим двухнедельным периодом «Бутербродекс» прибавил 0,6 пункта, достигнув 150,3 пункта.