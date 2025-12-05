Бундестаг отклонил резолюцию о передаче российских активов Украине

Ранее профильный комитет бундестага по финансам рекомендовал отклонить соответствующий проект обращения «Зеленых».
По итогам обсуждения документа в бундестаге рекомендацию профильного комитета поддержали 455 депутатов, 77 проголосовали против и еще 53 воздержались.
«Зеленые» настаивали на передаче Украине замороженных в Европе российских активов в объеме более 210 миллиардов евро «в полном объеме в соответствии с международным правом».
Выступая против предложения «Зеленых», депутаты от правящей коалиции ХДС/ХСС и СДПГ заявили, что, в целом, поддерживают идею передачи российских активов на поддержку Украины, однако в варианте, предложенном Еврокомиссией.
Против использования замороженных российских активов для помощи Украине в любом виде выступили на заседании бундестага депутаты от оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ).
Так, председатель рабочей группы по международным делам и заместитель главы фракции АдГ Штефан Койтер назвал предложение «Зеленых» «юридически сомнительным, экономически опасным и прямым ударом по интересам Германии».
«У нас есть компании, которые по-прежнему инвестируют в Россию, ведут там бизнес — Metro, Knauf, Hochland, и это только некоторые из них, с миллиардными оборотами. Им грозят ответные меры, экспроприация», — предупредил Койтер.
Парламентарий призвал к дипломатическим способам урегулирования конфликта на Украине. «Нам нужна политика, основанная на дипломатии, переговорах и верховенстве закона, а не на требованиях экологов (“Зеленых” — ред.) об экспроприации и эскалации», — подчеркнул Койтер.
В этой связи он обратился к немецким парламентариям с просьбой отказаться от идеи использования российских активов в пользу Украины. «Не трогайте чужие деньги», — посоветовал депутат.
Его коллега по фракции, депутат от АдГ Гай Готтшальк и вовсе назвал предложение «Зеленых» «наивным и глупым». «Вы вообще просчитали риски последующей эскалации или длительного отчуждения от России? Россия останется нашим соседом и в следующие сто и двести лет, и мы должны сделать все возможное, чтобы восстановить с ней хорошие отношения», — сказал депутат.
Он также напомнил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц находится в пятницу в Бельгии, где намерен обсудить вопросы использования российских активов. «Как всегда, когда господин Мерц едет в Бельгию, чтобы проверить и сломить сопротивление бельгийцев, речь идет уже не о немецких интересах», — заметил Готтшальк.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае «выплаты ей Москвой материального ущерба». При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.