Бумажный след в истории: как деньги стали купюрами

Рождение бумажных денег
Появление купюр было важным этапом в истории человечества, ускорив развитие мировой торговли и сильно упростив финансовые операции. Купюры пришли на смену монетам, заменив металлическую увесистость на бумажную практичность.
Легкость, простота производства и возможность массового тиражирования сделали бумажные банкноты незаменимым инструментом.
Первые намеки на развитие бумажных денег стали проявляться в Поднебесной во времена династии Тан в VII веке — на пороге между использованием железных монет и созданием настоящих купюр. Император поразмыслил, как бы сделать денежный оборот удобнее, и решил выпустить первые долговые расписки — кредитные билеты. На каждом из них значилось, что они подлежат обмену ровно на десять тысяч медных монет.
Эти долговые расписки и считаются далекими предками современных бумажных денег. Они отлично справлялись со своей задачей — денежный оборот стал намного удобнее. Однако долгосрочной их службу назвать нельзя: производство бумажных денег оказалось настолько простым, что это привело к огромной эмиссии, а затем и к тому, что медных монет оказалось попросту меньше, чем расписок. Их курс стал быстро падать: ростовщики и торговцы стали избавляться от бумажек, возвращаясь к монетам.
Так первая попытка внедрения бумажных денег была с треском провалена. Однако, как мы с вами понимаем, на этом все не закончилось.
Объемы торгов все растут, расчеты в монетах становятся все более неудобными — перевозить гору монет на дальние расстояния тяжело. В XI веке, во времена династии Сун, в Поднебесной снова происходит интеграция бумаги в денежный оборот: в отправной точке пути монеты обменивались на бумагу, а в конечной точке путешествия бумага снова обменивалась на монеты. Бумажная денежная единица называлась теперь «цзяо-цзы», для предотвращения подделок на купюры наносились специальные оттиски и красители.
По мере роста товарного производства и обмена потребовался более надежный эквивалент стоимости, в результате роль главных денег перешла к золоту и серебру. В XIII веке банкноты цзяо-цзы выпускались по единому стандарту и были официальным платежным средством в Поднебесной. Они имели обеспечение в виде золота и серебра, что гарантировало их экономическую устойчивость, а затем, по мере развития кредитных систем, роль золота и серебра постепенно уменьшалась.
Распространение купюр в Европе
Западная Европа последовала примеру Китая гораздо позже, лишь к XVII веку. До появления бумажных денег здесь использовали кожу животных, на которой ростовщики оставляли расписки, подтверждающие хранение определенного количества монет на счете владельца.
Первыми в Европе для себя открыла использование купюр Швеция. В 1657 году купцом Юханом Пальмструком был основан Стокгольмский банк, который в 1661 году начал выдавать бумажные расписки взамен монет, принятых у вкладчиков. Назывались они «кредитные далеры», и именно они считаются первыми в Европе государственными банкнотами. Расписки эти могли передаваться из рук в руки или в любой момент поменяться обратно на монеты.
Но недолго музыка играла: банкротство настигло банк спустя 6 лет после основания, в 1663 году, в результате большой эмиссии, необеспеченной достаточным запасом драгоценных металлов, а расписки стали обычными бумажками. Банкноты начали эмитировать другие банки.
Похожая история происходит с первыми купюрами во Франции: в XVIII веке начинается эмиссия бумажных денег, подлежащих обмену на золото и серебро. Но к 1719 году обнаруживается, что банкноты печатаются с такой бешеной скоростью, что обеспечивать их становится уже сложно. С 1720 года оборот бумажных денег во Франции прекращается, и уже в 1776 году, спустя 56 лет, снова начинается купюропечатанье.
В Англии история купюр куда проще. В XVII веке расчеты в бумаге производились расписками и квитанциями, которые выпускались родом Голдсмита и назывались Goldsmith-notes, а когда предприятие стало банком, они стали зваться Bank-Notes (букв. «банковские записи», откуда и произошло привычное нам слово «банкноты»).
Хоть бумажные деньги неоднократно падали в цене и не всегда оказывались надежными, полностью от них отказаться не получилось, ведь металла всегда не хватало, а денежный оборот куда легче в бумаге, чем в металле.
А как это было в России?
В какой-то момент бумажные деньги стали необходимостью и для России.
До 1769 года в России основным платежным средством были медные монеты. Серебра, нужного для внешней торговли, не было (внутри страны для мелких расчетов использовалась медь, а за границей предпочтение отдавалось золоту и серебру). Тогда Императрица Екатерина II издала Манифест об основании ассигнационных банков в Москве и Петербурге и выпуске ассигнаций. В банки была передана большая сумма медных монет, а затем на эту же сумму были отпечатаны купюры номиналом от 25 до 100 рублей, которые обменивались на эти монеты.
И снова перед нами уже знакомая картина: со временем напечатанных денег становится так много, что они просто обесцениваются, и ситуация становится противоположной задуманной изначально: за один медный рубль можно было выручить 2−3 бумажных.
Медный рубль еще достаточно долгое время будет стоить дороже одной бумажки. Лишь в конце XIX века благодаря реформам Александра II в России вводится золотой стандарт и начинается массовое использование бумажных денег.
Почти всегда чрезмерный выпуск бумажных денег без должного обеспечения приводил к кризисам или даже экономическим катастрофам. Поэтому, если раньше вы задавались вопросом, почему бы нам просто не взять и не напечатать много-много денег и не раздать их всем нуждающемся, — теперь вы хорошо понимаете, чем это может обернуться!
Почему бумажные деньги исчезают?
Денежная система продолжает совершенствоваться с момента появления банков и по сей день. Сейчас на смену бумажным расчетам пришли электронные, и с каждым днем они все больше закрепляются как основное средство платежа. Первый денежный перевод был совершен в США аж в 1918 году с помощью телеграфа.
В 1980-х в расчетах стали использоваться банковские карты, и затем понеслось: появилась возможность осуществлять переводы с банковских приложений на смартфонах, появилась оплата с помощью NFC, а затем еще и через QR-коды. Онлайн-платежи, криптовалюты, цифровые валюты…
Как часто вы пользуетесь наличными? Конечно, приятно в праздник получить конверт с купюрой внутри! Но даже в маршрутках водители уже неохотно принимают оплату наличными, потому что, как и в случае с монетами когда-то, это стало не так удобно. Сейчас есть возможность не брать с собой кошелек, наполненный бумажками, — достаточно просто взять с собой карточку. А в некоторых случаях и она не нужна — достаточно не забыть дома телефон, который вы и так везде носите с собой.
Плюс ко всему, у купюр есть довольно серьезные недостатки по сравнению с электронными деньгами: подделки, изнашивание, риск утери, кражи. Наличными невозможно оплатить онлайн-покупки, да и коммунальные услуги проще оплатить со смартфона. В целом почти все, что сейчас нам предлагает современный мир, оплачивается электронно, поэтому от бумажных денег все чаще и чаще отказываются.
Заключение
Канет ли бумага в лету?
Есть вероятность, что мы застанем момент, когда все купюры станут лишь очередным этапом в развитии денежной системы. Но заменят ли их полностью безналичные расчеты или криптовалюта? Канут ли в лету бумажные деньги? Вероятнее всего — нет. Стоит помнить, что любая система может время от времени давать сбои, и если с система электронных платежей может нас подвести, то наличие купюр обязательно выручит!
Часть банкнот все равно останется в обращении. Во многих странах до сих пор нет полного покрытия интернетом и сотовой связью, а кроме того, отдельные лица могут быть принципиально против использования электронных операций.
В любом случае, ЦБ и правительство наверняка всегда будут иметь резерв наличных средств. Даже если представить, что в будущем 100% расчетов будут производиться в электронном формате, а имеющихся наличных у населения будет становиться все меньше, их ценность может только вырасти — и в коллекционном, и в символическом плане — как напоминание о целой эпохе в истории денег.
