Бумажный след в истории: как деньги стали купюрами

Как часто вы пользуетесь наличными? Конечно, приятно в праздник получить конверт с купюрой внутри! Но даже в маршрутках водители уже неохотно принимают оплату наличными, потому что, как и в случае с монетами когда-то, это стало не так удобно. Сейчас есть возможность не брать с собой кошелек, наполненный бумажками, — достаточно просто взять с собой карточку. А в некоторых случаях и она не нужна — достаточно не забыть дома телефон, который вы и так везде носите с собой.