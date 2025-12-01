Ричмонд
Британская платежная система Wise начала блокировать карты россиян

Британская платежная система Wise объявила о начале блокировки физических и цифровых карт у граждан России и Белоруссии. Причиной названо принятие странами ЕС 19-го пакета санкций.

Источник: Freepik

«Мы были вынуждены временно заблокировать карты Wise для наших пользователей из России и Беларуси», — указывается в заявлении компании. Для разблокировки карты клиенту следует предоставить документы, подтверждающие гражданство или вид на жительство в Европейской экономической зоне или Швейцарии.

Если владелец карты не может подтвердить наличие европейского гражданства или ВНЖ, он больше не сможет пользоваться картой Wise. Однако «никаких других изменений в работе профиля не произойдет». «Вы по-прежнему можете отправлять, хранить, получать и конвертировать деньги», — добавили в пресс-службе.

