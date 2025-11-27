Британию предупредили о риске дефицита газа

Великобритания в течение ближайших пяти лет может столкнуться с дефицитом газа, так как стала более зависимой от импорта топлива. Об этом говорится в отчете британского Национального оператора энергетической системы (NESO), передает Financial Times (FT).
Ожидалось, что уже согласованных поставок хватит, чтобы удовлетворить спрос на газ при нормальных погодных условиях. Тем не менее, стресс-тестирование при неблагоприятной погоде показало, что есть «риск для безопасности газоснабжения», который может возникнуть в начале 2030-х годов, говорится в отчете оператора.
Риск дефицита поставок газа может возникнуть, если страна будет переходить на низкоуглеродную энергетику медленнее, чем планировалось. Кроме того, система может не справиться с потерей крупного объекта инфраструктуры.
«В сценариях, когда все газоснабжение и сетевая инфраструктура работают (не повреждены), этот риск очевиден только там, где декарбонизация идет медленнее всего», — сказано в докладе NESO.
Однако, если страна потеряет крупнейший объект газовой инфраструктуры, хотя это и представляется маловероятным, предложение газа не сможет покрыть ожидаемый спрос при любом из сценариев на 2030−2031 годы, полагает оператор.
Все это ставит под сомнение энергетическую стратегию правительства, заключили в NESO.
Как отмечает FT, в Британии складываются негативные тенденции в области собственной газодобычи. Так, объем добычи в Северном море постепенно снижается, поскольку бассейн приходит в упадок, терминалы по переработке газа закрываются или будут закрыты в ближайшие годы.
Кроме того, правительство 26 ноября подтвердило планы запреть выдачу лицензий на разведку новых нефтяных и газовых месторождений в Северном море. Компании смогут бурить только вблизи действующих месторождений, используя существующие трубопроводы и буровые установки.
Участники рынка, с которыми пообщалась FT, предупредили, что добыча газа не вырастет, если правительство Великобритании не отменит налог на сверхприбыль для нефтегазовых компаний, который оно без изменений заложило в бюджет.
Накануне канцлер британского казначейства (министр финансов) Рэйчел Ривз представила новый бюджет. Он закладывает налогово-бюджетную политику на ближайшие годы, при этом некоторые меры (например, заморозка порогов налога) действуют до 2031 года.
Эксперты, опрошенные газетой, отметили, что, хотя они ожидают избытка газа на мировых рынках в ближайшие годы, поставки в целом уязвимы к перебоям. Великобритании и самой необходимо иметь инфраструктуру для импорта, доставки и хранения газа, а также, при необходимости, объекты для энергогенерации за счет этого топлива, пишет FT.
Великобритания исторически полагалась на терминалы и трубопроводы, через которые поставляется газ из Северного моря. Но теперь она стала больше зависеть от терминалов для импорта в Уэльсе и на юге Англии, предназначенных для импорта сжиженного природного газа (СПГ).
«Мы работаем с отраслью, чтобы гарантировать, что газовая система будет готова к будущему, включая поддержание безопасности поставок, что имеет первостепенное значение», — заявили FT в Департаменте энергетической безопасности Великобритании.