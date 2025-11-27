Британию предупредили о риске дефицита газа

Эксперты, опрошенные газетой, отметили, что, хотя они ожидают избытка газа на мировых рынках в ближайшие годы, поставки в целом уязвимы к перебоям. Великобритании и самой необходимо иметь инфраструктуру для импорта, доставки и хранения газа, а также, при необходимости, объекты для энергогенерации за счет этого топлива, пишет FT.