Британия вывела из-под санкций две «дочки» «Роснефти»

Так, под исключения попали компании Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing.
Генеральная лицензия действует до 22 октября 2027 года.
ЛОНДОН, 22 октября. /ТАСС/. Великобритания вывела из-под санкций две германские дочерние фирмы российской компании «Роснефть», находящиеся под внешним управлением ФРГ. Об этом говорится в генеральной лицензии, распространенной Управлением по осуществлению финансовых санкций Соединенного Королевства.
