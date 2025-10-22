Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Британия вывела из-под санкций две «дочки» «Роснефти»

ЛОНДОН, 22 октября. /ТАСС/. Великобритания вывела из-под санкций две германские дочерние фирмы российской компании «Роснефть», находящиеся под внешним управлением ФРГ. Об этом говорится в генеральной лицензии, распространенной Управлением по осуществлению финансовых санкций Соединенного Королевства.

Источник: РИА "Новости"

Так, под исключения попали компании Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing.

Генеральная лицензия действует до 22 октября 2027 года.

В ответ на введенные неделю назад рестрикции в отношении «Роснефти» и «Лукойла» посольство РФ в Соединенном Королевстве заявило, что подобные действия Лондона грозят дестабилизировать международные энергетические рынки.

Узнать больше по теме
«Роснефть»: чего достигла компания к 2025 году и можно ли заработать на ее акциях
Входя в список крупнейших мировых добытчиков нефти, компания «Роснефть» включена в перечень стратегических предприятий страны. Собрали информацию об истории и достижениях компании.
Читать дальше