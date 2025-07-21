Британия объявила о санкциях против 135 нефтяных танкеров

Великобритания объявила о новых санкциях против энергетического и нефтяного секторов России, сообщил МИД.
Под них попали 135 нефтяных танкеров, которые, по мнению западных стран, входят в теневой флот России.
В санкционный список также внесена компания Litasco Middle East DMCC — торговое подразделение ЛУКОЙЛа, которое базируется в Дубае. «Компания Litasco Middle East DMCC получает выгоду от правительства России или оказывает ему поддержку путем осуществления деятельности в секторе, имеющем стратегическое значение для правительства России, а именно в российском энергетическом секторе», — говорится в обосновании.
Bloomberg сообщал, что ЕС рассматривал возможность введения санкций против Litasco Middle East DMCC, однако против этого возражала Венгрия.
Под ограничения попала и компания Intershipping Services LLC — как утверждается, она «ответственна за регистрацию судов теневого флота под флагом Габона».
Кроме того, Британия обновила санкции против киргизского Керемет Банка, введенные в феврале. Британские власти объясняют ограничительные меры против банка тем, что тот оказывал поддержку России путем предоставления финансовых услуг. Керемет Банк также находится под американскими санкциями.
РБК направил запрос в Керемет Банк и ЛУКОЙЛ.
Россия на фоне ограничительных мер Запада уже «обрела определенный иммунитет» и «адаптировалась к жизни в условиях санкций», заявлял Кремль.