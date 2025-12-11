Бремя расплаты: долги россиян по кредитам выросли рекордно за год

Долги населения по кредитам подскочили рекордно за последний год — в октябре они выросли сразу на 335 млрд. Несмотря на то что ключевая еще находится на высоком уровне, накапливается отложенный спрос. Поэтому даже при небольшом снижении ставки люди начали брать новые займы. Кроме того, россияне активно оформляли ипотеку перед возможным ужесточением условий по семейной программе. Общий объем ссуд населения превысил 38 трлн. Есть ли риски высокой закредитованности граждан и вырастет ли доступность заемных денег в следующем году — в материале «Известий».