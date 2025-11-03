Братство стали: ЕС и Британия закрываются от Китая

Британия добивается создания «западного альянса» с Евросоюзом для сдерживания доминирования Китая на мировом рынке стали. Этот подход поддерживают и США. Сталелитейная промышленность в принципе является одной из самых зарегулированных пошлинами в мире, но нынешнее противостояние может вывести ситуацию на новый уровень. О том, почему сталь становится причиной нового конфликта между крупнейшими экономиками мира, — в материале «Известий».
Поиск альтернатив
Китай еще в 2000-е годы стал глобальным лидером в сталелитейной отрасли. С тех пор он только наращивает свое превосходство. По прогнозам аналитиков, в 2025 году экспорт китайской стали составит от 115 до 120 млн т. Для сравнения, это больше, чем годовое производство стали в любой другой стране мира, кроме Индии. Двигателем этой экспансии стал фундаментальный внутренний дисбаланс: потребление стали внутри Китая достигло пика еще в 2020 году, после чего обвал гигантского рынка недвижимости лишил производителей главного источника спроса.
Оказавшись перед лицом колоссальных избыточных мощностей, китайские сталелитейщики были вынуждены искать сбыт за рубежом. На этом пути они продемонстрировали немалую адаптивность. Китай активно перенаправляет свои экспортные потоки: развивающиеся рынки Ближнего Востока, Центральной Азии и Северной Африки становятся новыми точками роста. За первые семь месяцев года поставки в Саудовскую Аравию выросли на 24%, в Малайзию — на 14%, в Таиланд — на 13%. В то же время экспорт Китая основным торговым партнерам — Вьетнаму и Южной Корее, которые также ввели антидемпинговые меры, — за первые семь месяцев снизился на 20% и 10% соответственно, сообщила в конце августа поддерживаемая государством Китайская ассоциация железа и стали (CISA).
Чтобы обойти высокие пошлины на готовую продукцию, китайские компании резко нарастили экспорт полуфабрикатов, таких как стальная заготовка. Ее поставки выросли в три раза, а арматуры — на 77%. В то же время экспорт более сложного проката, например горячекатаного рулона, упал на 23%. Эта тактика, однако, имеет свою цену: хотя объемы бьют рекорды, стоимость экспорта в долларовом выражении даже снизилась.
Логика производителей — «Лучше продать как можно больше сейчас». Но этот страх опоздать лишь подливает масла в огонь, провоцируя протекционистскую реакцию. Большинство стран мира, выплавляющих существенные объемы стали, включая и Россию, имеет те или иные меры поддержки собственного производителя, включая и пошлины.
Альянс Запада
Западные экономики находятся в тяжелой ситуации. В то, что пошлины, введенные США, могут справиться с китайским натиском в одиночку, никто особо не верит. Инициатива исходит от Великобритании, которая после Brexit оказалась в уязвимом положении: половина ее экспорта стали идет в ЕС, и новые 50-процентные пошлины со стороны Брюсселя грозят ей серьезными убытками.
Высокопоставленные чиновники ЕС заявляют, что у блока «нет другого выбора», кроме как защищать свою промышленность, предупредив, что Европа «в глубокой беде из-за этой проблемы избыточных мощностей». Тем не менее Евросоюз оставил дверь открытой для переговоров с Лондоном.
Британцы предлагают выход — создание «западного стального альянса» вместе с Евросоюзом и, возможно, США. Идея, которая циркулировала «довольно долго», теперь выглядит «более привлекательной», как отмечают в Брюсселе. Целями альянса могут стать унификация тарифной политики против китайской стали, предоставление преференций для торговли сталью внутри самого альянса, что создаст защищенное рыночное пространство, и совместное давление на Китай для решения проблемы избыточных мощностей.
В игру вступили и США: торговый представитель Джеймисон Грир призвал к более тесной координации, заявляя, что «нынешние международные торговые правила неадекватны».
Кое-какие контуры будущего альянса частично видны уже сейчас: ЕС и Великобритания договорились унифицировать свои будущие углеродные налоги на импорт, что создает дополнительный нетарифный барьер для «грязной» стали (естественно, преимущественно китайского происхождения).
Распад системы
Происходящее — логичный этап продолжающейся фрагментации мира: сферы влияния появляются не только в политике, но и в экономике. Часто они совпадают, хотя и не всегда. В данный момент мы видим, как мировой рынок стали раскалывается. Запад формирует «закрытый клуб» с высокими барьерами. Китай, в свою очередь, всё активнее завоевывает рынки Глобального Юга, где торговые ограничения пока слабее. Это ведет к созданию параллельных, менее интегрированных рыночных экосистем.
Эскалация торговых войн в отрасли идет беспрерывно, и процесс начался задолго до второго президентского срока Дональда Трампа. В 2024 году против китайской стали было создано около 54 торговых барьеров — больше, чем за весь период с 2019 по 2023 год. Мексика уже представила план повышения тарифов. К тому же рекордный экспорт Китая в этом году гарантирует новую волну ограничений в следующем.
Стоит отметить, что даже внутри КНР рост экспорта полуфабрикатов вызывает озабоченность властей. Пекин хочет, чтобы промышленность создавала продукцию с более высокой добавленной стоимостью, и рассматривает повышение экспортных налогов, чтобы ограничить вывоз низкокачественного металла. Как заявил генеральный директор Baosteel Баоцзюнь Лю, компания «должна экспортировать», но делать это становится всё сложнее.
Попытки Запада заблокировать растущую экспансию китайских сталелитейщиков — это не просто торговая стычка, какие периодически возникали в последние 20 лет. Это симптом более глубокого процесса деглобализации и регионализации экономики. Создание «западного альянса» — это защитная реакция на объективное экономическое превосходство китайской промышленности, с более низкой стоимостью рабочей силы, менее жестким регулированием (в том числе и экологическим), более продуманными цепочками поставок и превосходством «экономики масштаба». В ответ Китай будет вынужден еще глубже уходить на рынки развивающихся стран, укрепляя свои экономические и политические связи с ними.
Если западный проект реализуется, в чем, впрочем, есть сомнения, учитывая растущие противоречия между самими западными державами, последствия будут впечатляющими. Мир имеет все шансы превратиться в набор конкурирующих и слабо связанных между собой «стальных сфер влияния», где торговые потоки будут определяться не столько рыночной эффективностью, сколько политической целесообразностью и силой протекционистских барьеров.