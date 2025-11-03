Братство стали: ЕС и Британия закрываются от Китая

Китай еще в 2000-е годы стал глобальным лидером в сталелитейной отрасли. С тех пор он только наращивает свое превосходство. По прогнозам аналитиков, в 2025 году экспорт китайской стали составит от 115 до 120 млн т. Для сравнения, это больше, чем годовое производство стали в любой другой стране мира, кроме Индии. Двигателем этой экспансии стал фундаментальный внутренний дисбаланс: потребление стали внутри Китая достигло пика еще в 2020 году, после чего обвал гигантского рынка недвижимости лишил производителей главного источника спроса.