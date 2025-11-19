Ричмонд
Бойкот, объявленный китайскими туристами Японии, принес $14 млрд убытков

Через несколько дней после того, как Китай призвал своих граждан воздержаться от поездок в Японию по причине дипломатического конфликта, японская экономика столкнулась с потенциальными потерями в размере $14 млрд (2,2 трлн иен) ежегодно, свидетельствуют данные исследовательского института Nomura, передает Reuters.

Источник: РБК

Токийский туроператор East Japan International Travel Service сообщил о потере 80% бронирований на оставшуюся часть года. Более 10 китайских авиакомпаний предложили возврат средств за рейсы в Японию до конца года: по оценке аналитика авиакомпании, около 500 000 билетов уже аннулированы, отмечает издание.

По данным Всемирного совета по путешествиям и туризму (World Travel & Tourism Council), туризм составляет около 7% ВВП Японии, а туристы из материкового Китая и Гонконга обеспечивают пятую часть турпотока. Акции японских туристических компаний снизились после введения ограничений.

Напряженность в отношениях между Китаем и Японией возникла после заявления премьер-министра Японии Санаэ Такаити о возможной «ситуации, угрожающей выживанию» страны в случае китайской атаки на Тайвань. Политик допустила возможность применения Японией права на коллективную самооборону.

Генеральный консул КНР в Осаке Сюэ Цзянь в социальных сетях пригрозил «без колебаний отрезать грязную шею», комментируя слова Такаити. Стороны обменялись дипломатическими нотами, после чего МИД Китая призвал граждан воздержаться от поездок в Японию, сославшись на угрозу безопасности.

