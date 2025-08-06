Бот вам в помощь: бизнес стал активно нанимать директоров по ИИ

Российские компании начали активно вводить должность директора по искусственному интеллекту (AI-директоров). Еще недавно такой позиции практически не существовало, однако сегодня спрос на нее стремительно растет, рассказали «Известиям» в MWS AI. За последние месяцы потребность в директорах по ИИ увеличилась в 2−3 раза. Если раньше такие кадры интересовали лишь крупнейшие корпорации, то теперь к их поиску подключился и средний бизнес — он стремится не отстать от быстро развивающейся цифровой трансформации.