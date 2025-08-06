Бот вам в помощь: бизнес стал активно нанимать директоров по ИИ

Бизнес стал массово вводить относительно новую должность директора по искусственному интеллекту (ИИ), узнали «Известия». Спрос на этих специалистов за последние месяцы вырос в 2−3 раза. Такой топ-менеджер отвечает за разработку и интеграцию ИИ-ассистентов, управление данными, соответствие регуляторным требованиям и взаимодействие с IТ- и бизнес-подразделениями. Зарплата специалистов составляет от 500 тыс. до 1 млн рублей и в перспективе их наличие в штате компаний станет стандартным критерием, считают эксперты.
Почему компании вводят такую должность
Российские компании начали активно вводить должность директора по искусственному интеллекту (AI-директоров). Еще недавно такой позиции практически не существовало, однако сегодня спрос на нее стремительно растет, рассказали «Известиям» в MWS AI. За последние месяцы потребность в директорах по ИИ увеличилась в 2−3 раза. Если раньше такие кадры интересовали лишь крупнейшие корпорации, то теперь к их поиску подключился и средний бизнес — он стремится не отстать от быстро развивающейся цифровой трансформации.
— Директор по искусственному интеллекту играет ключевую роль: он отвечает за разработку и внедрение ИИ-ассистентов, управление данными, соответствие нормативным требованиям и выстраивание коммуникации между IT и бизнесом, — пояснили в компании.
Собеседник «Известий» в одной из корпораций рассказал, что месячный доход ИИ-директора в крупных компаниях варьируется от 500 тыс. до 1 млн рублей. Окончательная сумма зависит от отрасли, масштаба компании и уровня амбиций в области внедрения искусственного интеллекта.
Директора по ИИ — это не просто технические специалисты, а стратеги, агенты изменений и защитники этичного подхода к цифровизации, уточнил главный инженер компании «Рокет Контрол» Павел Приходько.
— Их задача — не просто внедрять ИИ, а определять, как искусственный интеллект поможет достичь целей компании или госучреждения — например, увеличить продажи. Они находят задачи, где ИИ действительно может помочь, а не внедряют технологии «просто потому, что это модно», — сказал он.
После первого успешного ИИ-проекта внутри организации обычно формируется понимание и доверие к технологиям, а последующая цифровизация идет гораздо быстрее, подчеркнул эксперт.
Кроме того, они работают как координаторы, сотрудничая с IT-компаниями для внедрения ИИ-решений — таких как чат-боты или прогнозная аналитика — в медицине, ЖКХ, промышленности, безопасности и других сферах.
Сегодня многие компании проходят этап ИИ-трансформации. Это не просто внедрение технологий — это переосмысление и преобразование бизнеса с помощью ИИ-решений с фокусом на реальные финансовые эффекты, считают в MWS AI. Особое внимание уделяется формированию ИИ-команды. Все решения структурированы по кросс- и отраслевым направлениям — от клиентской поддержки и HR до юристов, аналитики и разработки. У каждого направления есть собственные сценарии, продукты и компоненты.
Какие компании уже внедрили эту должность
В крупных российских компаниях искусственный интеллект уже занял важное место в управленческой и операционной структуре. Например, компания Х5 системно автоматизирует процессы, внедряет роботизацию и использует ИИ там, где это дает реальную эффективность. Это не просто ответ на такие вызовы, как дефицит персонала, это инвестиция в устойчивую модель будущего ритейла, заявил «Известиям» управляющий директор Х5 Tech Александр Костин.
— Осенью прошлого года мы создали ИИ-департамент, основная задача которого — развивать искусственный интеллект в Х5. Всё, что связано с ИИ- и машинным обучением (ML), будет усиливаться нами с точки зрения инвестиций, — подчеркнул он.
В «Северстали» уже давно работает директор по цифровой трансформации, который руководит разработками в области искусственного интеллекта, рассказали «Известиям» в компании. В команде более 100 человек, в портфеле проектов свыше 60 решений, в 2024 году экономический эффект от них составил более 2 млрд рублей.
— Мы рассчитываем, что к 2030 году 90% сотрудников и 90% процессов в «Северстали» должны будут использовать в той или иной степени наработки ИИ, — заявили в компании.
В «Авито» рассказали, что должность директора по искусственному интеллекту в компании существовала давно — ее занимает Андрей Рыбинцев, один из первых экспертов в ИИ-направлении компании и на российском рынке, рассказали в пресс-службе.
— В 2025 году мы приняли стратегию, в которой генеративный ИИ стал одним из ключевых драйверов долгосрочного роста. В зону ответственности Андрея входят ключевые департаменты, отвечающие за развитие и внедрение технологий ИИ на всех уровнях в продукте «Авито» — всего более 900 специалистов. Это департаменты Data Science, поиска и рекомендаций, аналитики данных, а также новый кластер AI Experience, который занимается созданием ИИ-ассистентов, — рассказали «Известиям» в компании.
Эти технологии могут обеспечить «Авито» не менее 21 млрд рублей дополнительной выручки к 2028 году, оценили там.
В пресс-службе «Яндекса» подтвердили «Известиям», что у них есть такая должность, однако не стали раскрывать подробности. Редакция направила запросы и другим участникам рынка.
За последние месяцы спрос на AI-директоров в России вырос в разы — прежде всего за счет крупных корпораций, банков, телекомов и промышленных компаний. Только по данным открытых HR-платформ, количество вакансий с такими функциями увеличилось более чем на 30−40% с начала года, подтвердил тенденцию член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.
Директор по ИИ — это связующее звено между разработчиками и бизнесом, специалист, который формирует стратегию по внедрению ИИ в масштабах всей организации, оценивает риски, занимается этическими аспектами и контролирует эффективность, отметил он.
Можно ожидать, что в ближайшие год-два должность AI-директора станет такой же стандартной, как директор по цифровой трансформации или директор по ИТ. Особенно на фоне стремительного роста регуляторного внимания к ИИ — нужен специалист, который сможет не только развивать технологии, но и обеспечивать соответствие новым требованиям и стандартам, отметил депутат.