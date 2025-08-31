Борьба за резерв: почему Трамп хочет революции в ФРС

Дональд Трамп усиливает давление на Федеральную резервную систему, предприняв попытку уволить одну из ее управляющих Лизу Кук. Президент США крайне недоволен поведением главного финансового регулятора Америки и пытается заполнить совет управляющих лояльными к себе людьми. Какие претензии имеет Трамп к ФРС и зачем он пытается поставить эту формально независимую от правительства организацию под контроль — в материале «Известий».
Дружба не сложилась
Отношения с председателем ФРС Джеромом Пауэллом у нынешнего главы Белого дома не сложились с самого начала, хотя именно он во время первого президентского срока и назначил того на должность. Первый конфликт возник уже в 2019 году — разумеется, из-за уровня ставок. Вялотекущее противостояние продолжилось и после поражения Трампа на выборах в 2020 году, с новой силой возобновившись в 2025 году, когда политик вернулся в Овальный кабинет. Трамп окрестил главу ФРС «Мистер Слишком Поздно», намекая на неторопливую реакцию регулятора на изменение экономической конъюнктуры.
Жесткая критика объясняется в том числе и тем, что Трамп не может просто взять и уволить главу ФРС. Теоретически это возможно, согласно закону о ФРС. Однако требует ясного и недвусмысленного нарушения со стороны руководителя регулятора. Увольнение не допускается вследствие несовпадения взглядов на денежно-кредитную политику. Если такое случится, то это произойдет впервые за 112-летнюю историю института. Увольнение без очевидной причины, скорее всего, вызовет панику на рынках и множественные судебные иски. Кроме того, роль Пауэлла в формировании ДКП хоть и значительная, но не эксклюзивная: решение о снижении ставок принимается комитетом по открытым рынкам, который состоит из 12 членов правления ФРС.
Администрация начала «копать» под Пауэлла еще несколько месяцев назад, развернув расследование в отношении реновации здания ФРС в Вашингтоне, которая обошлась в $2,5 млрд. В теории, если какие-либо нарушения подтвердятся, Трамп действительно сможет уволить Пауэлла до истечения срока полномочий последнего (май 2026 года). Но пока перспективы расследования неочевидны, администрация решила взяться за более простые задачи.
Несколько дней назад стало известно о махинациях с недвижимостью, которые проводила одна из членов правления ФРС Лайза Кук. Кук указала два своих дома в Джорджии и Мичигане в качестве основных, хотя в них не жила. Эти ложные данные использовались для получения ипотечного кредита. Нарушение, с одной стороны, мелкое, с другой — дающее формальный повод отстранить Кук от должности. Сама Кук с этим не согласна и уже обратилась в суд с требованием заблокировать все усилия Трампа по ее увольнению. Случай в истории ФРС беспрецедентный. Отметим, что Кук в принципе не отрицает своих проступков, но при этом настаивает на том, что президент в любом случае не может просто уволить ее.
Для Трампа это ход, меняющий баланс сил в главном регуляторе страны. Из семи членов правления ФРС двое уже назначены им. Третий, Стивен Майрен, сейчас проходит утверждение в конгрессе. Если Трамп сможет заполучить четвертую позицию, то его сторонники получат большинство в правлении. В комитете по операциям на открытом рынке заседает еще пять человек (глава Федерального резервного банка Нью-Йорка на постоянной основе и директора четырех других резервных банков, вместе составляющих, собственно, ФРС), но превосходство в правлении может стать решающим при принятии решений (они не требуют полного консенсуса, а открытые выступления против сильных групп банкиров довольно редки). Фактически это возможность проводить удобную для себя денежно-кредитную политику.
Традиции контроля
Федеральная резервная система может похвастаться известной независимостью от политических властей в рамках пресловутых «сдержек и противовесов». Более того, именно ФРС стала образцом правильно работающего Центробанка для многих стран мира, защищенного от прямого вмешательства правительства. ЦБ, согласно современным представлениям, взятым из американской модели, является технократическим учреждением, которое должно проводить монетарную политику независимо от мнения исполнительной или законодательной власти. Но так было не всегда.
В период Второй мировой войны ФРС выполняла совершенно другую функцию. По сути, на тот момент ее главной обязанностью выступала поддержка рынка государственного долга. Дело в том, что война требовала колоссальных заимствований, и соотношение долга к ВВП уже к 1944 году превысило 100%. Поэтому главной задачей Федрезерва стало поддержание в экономике низких ставок, поскольку выплачивать такой огромный долг по рыночным уровням доходности не было никакой возможности. Поначалу конверсия и избыток рабочих рук, освободившихся после сокращения выпуска ВПК в 1945 году, позволяли обеспечивать и рост, и умеренную инфляцию, и погашение долга. Всё изменилось после начала Корейской войны. К февралю 1951 года инфляция достигла 21%. Управляющие ФРС активно высказывались против мягкой денежно-кредитной политики и монетизации долга.
Тогда президент США Гарри Трумэн вызвал весь совет директоров Федрезерва на ковер и потребовал поддержки в финансово-бюджетных начинаниях администрации. По итогам совещания ФРС согласилась обеспечить низкие ставки настолько долго, насколько потребуется. В результате скандала из-за давления был вынужден уволиться тогдашний председатель ФРС Томас Маккейб. Тем не менее были заключены договоренности, по которым Федрезерв согласился поддерживать низкие ставки еще некоторое время, но в более долгосрочной перспективе получил независимость, которой пользуется до сих пор. Регулятор возглавил назначенный Трумэном замминистра финансов Уильям Мартин. Что интересно, он в итоге поставил так и не побитый до сих пор рекорд по продолжительности своего срока — 19 лет. В 1965 году Мартин выдержал давление президента Линдона Джонсона, который требовал снизить ставки ради финансирования американской войны во Вьетнаме, причем Джонсон буквально пихал его по комнате на своем ранчо в Техасе, пытаясь воздействовать физически и фразами вроде «Ты не печатаешь нужные нам деньги, пока наши парни гибнут».
Финансовая чрезвычайка
Нынешняя ситуация таким образом может в некоторой степени вернуть положение дел, наблюдавшихся до 1951 года. Трамп настаивает на наличии «чрезвычайного экономического положения», как и во время войны. Дополнительный козырь ему может дать назначение своего человека — Кевина Уорша — на пост председателя ФРС после того, как Пауэлл уйдет. Для администрации это очень важный вопрос. Трамп хочет, чтобы ФРС снижала ставки. Дело в том, что сейчас базовая ставка (Federal funds rate) находится на высоком уровне — 4,25−4,5%, а в реальном выражении (за вычетом инфляции) — более 2%. Это очень много по меркам последних 20 лет, когда базовая ставка была чаще всего отрицательной.
Хотя низкая ставка означает поддержку экономического роста и высокой занятости, для Трампа и его администрации, возможно, даже важнее вопрос госдолга. Новые законы существенно снижают налоги и сокращают потенциальные поступления в бюджет. Пошлины частично компенсируют выпадающие доходы, но не полностью. Между тем объемы долга растут как на дрожжах. Рефинансироваться под высокую ставку (сейчас доходность 10-летних облигаций 4,2% означает создать порочный круг с постоянным ростом заимствований. Американской администрации нужна умеренная ставка для решения своих задач. Не случайно Трамп так резко отреагировал на публикацию статистики о рабочих местах, которая пересмотрела результаты за несколько последних месяцев в сторону понижения. Президент уволил директора Бюро по трудовой статистике, поскольку с его точки зрения предыдущие результаты сигнализировали очень твердое положение в экономике и повлияли на решение оставить ставку без изменений.
Надежда команды Трампа увеличить влияние в ФРС до полного контроля может быть опасной. Примеров, когда ЦБ действовали исходя из сиюминутной конъюнктуры для властей, более чем достаточно — и обычно ничем хорошим это не заканчивалось. Впрочем, Уорш считает, что снижение ставок может быть скомпенсировано сокращением программы количественного смягчения, что приведет к нулевому эффекту в плане денежной массы, но обеспечит более равномерное распределение кредитной ликвидности по экономике. Вопрос является принципиальным не только для США: многие развивающиеся страны в условиях низких ставок в Америке могут привлекать куда большие средства. В любом случае шоу только начинается, и администрации придется убедить публику в том, что постепенный перехват власти в ФРС не означает новый всплеск инфляции.