Борьба за резерв: почему Трамп хочет революции в ФРС

Несколько дней назад стало известно о махинациях с недвижимостью, которые проводила одна из членов правления ФРС Лайза Кук. Кук указала два своих дома в Джорджии и Мичигане в качестве основных, хотя в них не жила. Эти ложные данные использовались для получения ипотечного кредита. Нарушение, с одной стороны, мелкое, с другой — дающее формальный повод отстранить Кук от должности. Сама Кук с этим не согласна и уже обратилась в суд с требованием заблокировать все усилия Трампа по ее увольнению. Случай в истории ФРС беспрецедентный. Отметим, что Кук в принципе не отрицает своих проступков, но при этом настаивает на том, что президент в любом случае не может просто уволить ее.